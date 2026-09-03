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La Liga Escolar Inclusiva llegará a 35 centros educativos

La competición, tras un año de prueba piloto, celebrará este curso su primera edición

Presentación de la Liga Escolar Inclusiva en la Federación. | JUAN CARLOS CAVAL

Presentación de la Liga Escolar Inclusiva en la Federación. | JUAN CARLOS CAVAL

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La Opinión

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La Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la consejería de Educación y Formación Profesional dieron el pistoletazo de salida a la primera Liga Escolar Inclusiva, que en este nuevo curso se extenderá a treinta y cincos centros educativos, después de analizar los excelentes resultados de la prueba piloto del pasado curso, en la que participaron tres mil cien jugadores de diez de centros.

El impulso de esta nueva competición facilita que todos los alumnos puedan practicar la modalidad deportiva I-Fútbol, así como conocer sus normas para jugar durante los recreos, en los patios escolares y en la clase de actividad física. I-Fútbol cuenta con reglas adaptadas y jugadores que pasan por todas las posiciones.

Tanto José Miguel Monje, presidente de la Federación, como el consejero Víctor Marín, presentaron las conclusiones del estudio realizado sobre la implantación del programa junto al director del servicio de deportes de la UMU, Enrique Ortega, donde resultaron la mejora global del juego, índices de participación del alumnado mayores, más valoración de la clase de educación física y que el alumnado ratifica que se divierte.

Entre los datos más destacados, se dio a conocer que el 63,5% de los alumnos indica que le gusta muchísimo jugar al fútbol; que un 40,9% lo eligen como actividad preferida en la clase de educación física; un 60,4% prefieren el juego de ataque; y un 37% prefiere practicar el fútbol inclusivo, frente al 36% que elige el fútbol; y el 27% opta por el fútbol sala.

La Federación ha puesto a disposición de los centros educativos y los profesores una aplicación específica para tramitación de licencias, gestión de competición y organización de las clases para reducir la carga burocrática. Monje también agradeció a dos empresas que han apostado por esta iniciativa desde el inicio, Look and Run Company, patrocinador único del balón de juego que se repartirá entre los centros escolares, y Basins Spain, que dota de material deportivo a la competición.

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Los centros que participaron en la prueba piloto la temporada pasada fueron Nuestra Señora de las Mercedes (Puebla de Soto-Murcia), San José de la Montaña (Sangonera la Seca-Murcia), Severo Ochoa (Los Garres-Murcia), Miralmonte (Cartagena), Alfonso X (Lorca), San Juan Bosco (Lorca), San José Obrero (Alcantarilla), centro rural Alzabara (Cuevas de Reyllo-Fuente Álamo), y los IES Sierra de Carrascoy (El Palmar-Murcia) y Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras).

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