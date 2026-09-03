El FC Cartagena recupera su estabilidad en el mercado

Cerrada la persiana del mercado de fichajes, ya sabe Íñigo Vélez con qué hombres cuenta para esta temporada. Al menos, hasta la ventana de traspasos de invierno. Tiene el entrenador del FC Cartagena veinticinco hombres para cubrir once posiciones y doce de ellos ya conocen el club con anterioridad. Esto es fruto de una política de continuidad buscada. Remodelación sin revolución. Desde los 23 fichajes de la temporada 2025-26 hasta los 13 de la actual, el Cartagena recupera su estabilidad en cuanto al mercado.

El trauma más reciente de la afición albinegra estuvo en el descenso de categoría de 2025. No sólo por bajar, sino por la forma en la que sucedió. Se superaron récords históricos negativos y se ofreció una pésima imagen a nivel nacional. Como no puede ser de otra manera, el descenso acarreó una inestabilidad a todos los niveles que terminó con la venta del club por parte de Duino Inversiones a Alejandro Arribas. Inestabilidad que se trasladó también a la dirección deportiva.

El mercado de fichajes del verano de 2025 fue caótico. Mientras en la presidencia se producía una transición de poderes tensa, en la dirección deportiva existió una coautoría entre la directiva saliente y la entrante: Manolo Breis y Javier Hernández trabajaron para confeccionar el equipo. Terminaron realizando 23 fichajes. Un equipo nuevo por completo en el que sólo Nacho Martínez y Alfredo Ortuño continuaron.

Ahora ha recuperado el conjunto del Cartagonova una cifra más ‘normal’ y que responde a su tendencia de los últimos años. Trece incorporaciones. Las mismas que en 2022 y 2023 y una menos que en 2024. Toni Villa, Ibán Ribeiro, Javi Ajenjo, Raúl Dacosta, Pablo Clavería, Marcelo dos Santos, Grégory Kelo, Adrián Corral, Rubén Richarte, Marcos Moreno, Boston Billups y Álex Guti.

Tampoco es justo decir que este ha sido un verano tranquilo en las oficinas del Cartagonova. A los trece fichajes hay que unirle varias operaciones de renovación como la del propio entrenador, movimientos frustrados y salidas. Se intentó sin éxito renovar a Yanis Rahmani y Nil Jiménez, así como a Chiki. Se han firmado futbolistas para juvenil y segundo equipo. Y se han cedido jugadores como Pablo Moya o Cayetano Cancela.

Además, el tramo final de mercado aún deparó algunas modificaciones importantes. Cuando la plantilla parecía cerrada llegó Álex Guti para completar el extremo derecho. También se buscó un destino para Benito Ramírez y se trató de incorporar al punta Álex Costa sin éxito. Por último, se confirmó la marcha de Nenad Krivocapic después de firmar este mismo verano sin poder ser inscrito por temas burocráticos con extranjería. Aún no ha anunciado el club qué planes tiene para Amet Korça y el lesionado Marco Carrascal, ambos sin ficha.

De cualquier manera, el mercado de 2026 ha sido una declaración de intenciones del FC Cartagena. Se busca la continuidad y un proyecto a largo plazo con el mismo entrenador que nombró la directiva al poco de tomar el control. Se huye de las revoluciones y se prefiere una relación a largo plazo con los futbolistas. Ese es el nuevo rumbo del cuadro albinegro que ya gana en Primera Federación en busca del ascenso, meta que se ha fijado en el seno del club.

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Dorsales confirmados

Después del cierre del mercado, el FC Cartagena anunció este miércoles los dorsales que llevarán sus jugadores esta temporada. En la portería, Jhafets llevará el 1 y Lucho el 13. En defensa, Marc Jurado será el 2; Kelo el 3; Serrano el 4; Imanol Baz el 5; Perejón el 18; Adrián Corral el 19; Nacho Martínez el 22; y Luca Lohr el 24. En el medio, Clavería ha escogido el 6; De Blasis el 8; Jean Jules repite con el 15; Javi Ajenjo portará el 21 e Iker Abellán el 31, con ficha del filial. En ataque, el 7 será Abdel Lah; el 9 Marcelo; el 10 Ibán Ribeiro; el 11 Benito Ramírez; el 12 Álex Guti; el 14 Toni Villa; el 16 Marcos Moreno; el 17 Dacosta; el 20 Richarte y el 23 Boston Billups.