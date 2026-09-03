Carreras populares
Diez runners completan la vuelta al Mar Menor junto a Jesús Ortiz ‘Achanki’
El movimiento Murcia Social Run organiza una vuelta al Mar Menor de 61 kilómetros, con alta participación y superando las condiciones climáticas adversas.
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Jesús Ortiz González es un joven murciano conocido en las redes sociales como Achanki que es el promotor del Murcia Social Run, un movimiento que ha logrado iniciar en el mundo de las carreras a jóvenes y mayores, completó junto a otros diez runners el reto de dar la vuelta al Mar Menor, un recorrido de 61 kilómetros donde los participantes se encontraron con altas temperaturas. Durante el trayecto, que comenzó al amanecer y terminó a mediodía, se fueron sumando otros aficionados al atletismo, en torno al medio centenar, para acompañar al resto en la aventura que se inició en Lo Pagán para continuar por todo el litoral por Los Alcázares, Los Nietos y La Manga hasta llegar de nuevo al punto de origen.
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