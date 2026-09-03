El CN Los Nietos cierra la temporada estival con el Trofeo Luna Llena

El Club Náutico Los Nietos celebró una nueva edición del Trofeo Luna Llena, regata nocturna que coincidió con la luna llena de agosto y que cerró la temporada estival. Antes de su celebración se llevó a cabo la entrega de trofeos de los últimos trofeos. En el XV Primaveral, el yate ‘Buenaventura’, de Antonio Maestre (CN Los Nietos), ‘Albana’, de Salvador García (CN Los Nietos), y ‘Otra vez’, de Daniel Fructuoso, se llevaron los triunfos en las diferentes categorías. En el XIX Trofeo Bitácora resultaron campeones ‘Siwa’, de Juan Pablo Sanchez (CN Portmán), en Clase 3-4, ‘Albana 2’, en Clase 5, y ‘Otra vez’, en sportboat. En el XV Trofeo Vuelta a La Rondella, ganaron ‘Buenaventura’, en clase4-5, ‘Pilolo VII’, Pedro Peñalver (CR Mar Menor), en sportboat, y ‘Areli’, de Sergio Alcaraz (CN Los Nietos), en clase especial, subieron a lo más alto del podio.