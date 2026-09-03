Vela
El CN Los Nietos cierra la temporada estival con el Trofeo Luna Llena
Los yates 'Buenaventura', 'Albana' y 'Otra vez' figuran entre los vencedores de las distintas categorías en las competiciones que cierran la temporada del Club Náutico Los Nietos
Gaspar Zamora
El Club Náutico Los Nietos celebró una nueva edición del Trofeo Luna Llena, regata nocturna que coincidió con la luna llena de agosto y que cerró la temporada estival. Antes de su celebración se llevó a cabo la entrega de trofeos de los últimos trofeos. En el XV Primaveral, el yate ‘Buenaventura’, de Antonio Maestre (CN Los Nietos), ‘Albana’, de Salvador García (CN Los Nietos), y ‘Otra vez’, de Daniel Fructuoso, se llevaron los triunfos en las diferentes categorías. En el XIX Trofeo Bitácora resultaron campeones ‘Siwa’, de Juan Pablo Sanchez (CN Portmán), en Clase 3-4, ‘Albana 2’, en Clase 5, y ‘Otra vez’, en sportboat. En el XV Trofeo Vuelta a La Rondella, ganaron ‘Buenaventura’, en clase4-5, ‘Pilolo VII’, Pedro Peñalver (CR Mar Menor), en sportboat, y ‘Areli’, de Sergio Alcaraz (CN Los Nietos), en clase especial, subieron a lo más alto del podio.
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
- El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
- Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
- Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar