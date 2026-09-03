Cinco agentes representarán a Lorca en el Campeonato Nacional de Trail para policías

Cinco miembros de la Policía Local de Lorca participarán los próximos días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el primer Campeonato Nacional de Trail para Policías Locales, una iniciativa pionera e inédita en España que reunirá a agentes de distintos municipios y comunidades autónomas en un exigente recorrido de alta montaña. Los representantes lorquinos serán Luis Miguel Torroglosa, Juan Francisco Carrillo, Roberto Martínez, Mateo García Tomás y Pedro Mondéjar, quienes afrontarán esta prueba representando tanto a la Policía Local como a la ciudad de Lorca en una competición de ámbito nacional. El concejal de Deportes y Policía Local, Juan Miguel Bayonas, ha recibido a los deportistas, a quienes ha trasladado sus mejores deseos y les ha deseado mucho éxito en su participación.

El campeonato se desarrolla dentro del marco de Desafío Urbión, uno de los eventos de montaña más reconocidos del panorama nacional e internacional. La prueba ha sido sede de dos Campeonatos de España y, en 2024, acogió el Campeonato del Mundo de Skyrunning, que contó con la participación de 43 selecciones nacionales procedentes de los cinco continentes.

El entorno de Pinares del Urbión, en la provincia de Soria, será el escenario de una competición especialmente exigente. Los participantes deberán completar un recorrido de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo, poniendo a prueba su resistencia, preparación física y capacidad de superación en un enclave natural de gran valor paisajístico. El campeonato contará con las modalidades individual masculina, individual femenina y por equipos municipales, categoría esta última en la que computarán los tres mejores tiempos obtenidos por los integrantes de cada equipo.

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La iniciativa busca fomentar los hábitos saludables, la preparación física y el compañerismo entre policías locales de toda España, además de reforzar la imagen de este cuerpo como un servicio público cercano, preparado y comprometido con la sociedad. La participación de los cinco agentes de la Policía Local de Lorca permitirá, además, llevar el nombre del municipio a esta competición nacional y poner en valor valores como el esfuerzo, la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo.