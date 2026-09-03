Adrián Hernández (Águilas): "A ver de qué manera responde el equipo ante el Sant Andreu”

Con la visita al San Andreu en la segunda jornada de Primera Federación (sábado 17:15) tiene el Águilas FC su primer examen fuera del Centenario El Rubial. Un test puede servir para olvidar el empate de la pasada semana ante el Alcorcón. De hecho el entrenador costero, Adrián Hernández, se ha mostrado contento de cómo ha trabajado la plantilla durante la semana: "Me ha gustado la reacción que hemos tenido durante la semana y ahora en un ambiente totalmente nuevo, en este caso a domicilio. A ver de qué manera respondemos ante un rival muy difícil", comentó el técnico en la rueda de Prensa previa a la cita de Barcelona, en la que va a ser la primera vez que va a jugar en el estadio Can Dragó.

“Estuvimos hablando el lunes y la verdad que me gustó bastante la reacción que tuvieron en el entrenamiento, durante toda la semana cómo han respondido. El entrenamiento de ayer fue muy positivo y creo que el equipo está respondiendo mucho mejor de lo que yo imaginaba al principio”, continuaba. También se mostró exigente: “Más allá de los enfoques momentáneos, todo lo que se hace, se hace con un porqué y con un aspecto constructivo y buscando generar reacciones, y después evidentemente también reacciones para el cuerpo técnico, nosotros al final tuvimos que tomar otro tipo de decisiones en los últimos 15 minutos, más exigencia y más autoevaluación que realizo yo con el cuerpo técnico, yo creo que es imposible”.

“Entendiendo la dificultad que atesora, entendiendo que fue un golpe que en el descuento te empaten, en un partido en el que eso no tendría que haber sucedido", decía, quedándose también con los aspectos positivos: “Estamos aprendiendo de los errores que pudimos cometer y también fomentando los muchos aciertos que tuvimos durante 60 minutos de partido”.

Adrián Hernández ha insistido durante la comparecencia en la exigencia: “Es importante exigirnos porque en este momento hay partidos muy difíciles y tenemos que prepararnos para lo que viene y tener la mente de piedra para que cuando nos vengan maldadas, volver a levantarnos”.

Lo que quiere de su equipo ente el Sant Andreu "es competir". "Esa competición te lleva a conseguir el resultado, pero competirlo en los 95 minutos”. Además espera a un buen rival, destacando que “mantiene la base del año anterior" "Fue líder en el grupo 3, fue de menos a más. Tuvieron muchísima capacidad en momentos con balón y en momentos sin balón”, añadiendo que “esa base le permite tener una continuidad en el juego y una competitividad, es un equipo que, como viene de segunda RFEF, está acostumbrado a muchos tipos de juegos, pero creo que la filosofía es dominar al rival”.

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"Son un equipo con altas posesiones de balón y con mucha calidad, sobre todo en los jugadores de arriba, creo que es un equipo que en la parte de arriba tiene mucha calidad”. “Si somos capaces de contrarrestar esa calidad que ellos pueden poseer, porque nosotros también tenemos nuestra arma, estoy convencido de que vamos a dar una buena imagen”, continuaba el técnico costero. "Podemos dar respuesta a lo que ellos nos van a ofrecer, entendiendo que es muy difícil, muy complejo y que vamos a pasar momentos muy jodidos y vamos a sufrir mucho”, indica Adrián Hernández ante un partido en un escenario que “es un campo muy difícil, el otro día se merecieron mucho más con el Huesca”.