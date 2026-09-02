El UCAM refuerza su defensa con Bruno Martínez

El UCAM Murcia ya deja los preparativos a un lado y se centra ya en el primer partido de la temporada. El cuadro dirigido por Checa llega confiado al estreno liguero, después de firmar una buena pretemporada, que ha dejado grandes sensaciones dentro del club universitario.

En el último día de mercado, donde todo puede ocurrir hasta que la persiana no se baje del todo, el UCAM Murcia ha reforzado su defensa con Bruno Martínez. El central llega cedido por la Juventus de Turín hasta final de temporada. Un zaguero con poderío, un gran poderío físico, dominio en los duelos aéreos, gracias a su 1,90 de estatura, y con una buena salida de balón. El catalán será una pieza clave para Checa, aportando garantías en esa zona defensiva.

La verdad es que el verano le ha sentado bien al cuadro de Checa. Prácticamente pleno de victorias en sus partidos de pretemporada. Un empate ante el Hércules y una derrota en penaltis frente al Murcia en la Copa Federación ensucian los tests veraniegos del UCAM Murcia.

Pero la realidad es que da igual cómo hagas la pretemporada, porque lo que importa son tus resultados durante la liga. Pero una cosa ha dejado clara el UCAM Murcia y que parece ilusionar a su gente: es el gol. El equipo de Checa se ha mostrado muy goleador este verano, metiéndole 6 al Mazarrón, 7 al Orihuela, de su misma categoría, o 4 al Alcantarilla. Dani Aquino ha sido de los máximos anotadores y habrá que estar pendiente de lo que hace este año en la temporada, después de sus once dianas el pasado curso.

El debut del UCAM Murcia en Segunda Federación será el próximo sábado 5 de septiembre (19:15 horas), ante el UD Castellonense. Los de Checa se estrenarán como visitantes y buscarán asaltar el Eliseo Pla Ramírez, en busca de los primeros tres puntos de la temporada.

El UCAM Murcia lleva años deseando salir del infierno de la Segunda Federación. Se ha quedado a las puertas en dos ocasiones, donde acabó perdiendo la final por el ascenso. El año pasado no es que no se consiguiera el objetivo de los play-off, es que, con la balanza a su favor, el equipo bajó la cabeza en la recta final y en el último partido vio cómo se quedaba fuera de la zona de promoción. Un varapalo tremendo que terminó con la destitución de Germán Crespo a una semana de terminar la liga y dejándolo en manos de Dani Pina, que venía de entrenar al filial.

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Para esta temporada, Checa cuenta con un equipo muy equilibrado y con recambios en todas las posiciones. En portería: Álex Lázaro y Kiriejevas. Defensores: Aitor Puñal, Mirapeix, David López, Bruno Martínez, Paco Torres, Héctor Marco y Alberto López. Centrocampistas: Dani Aquino, Alberto Soto, Charaf, Julio Iglesias, Xente Vila, Juanan y Álex Bueno. Atacantes: José Carrillo, Karim, Álex Fernández, Mati Castillo y Pontones.