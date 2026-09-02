El UCAM Murcia empieza a recuperar a los internacionales y asigna los dorsales

La plantilla del UCAM Murcia CB está próxima a recuperar a todos sus efectivos para desarrollar el trabajo de pretemporada y, tras haber acogido a Souley Boum, Sander Raieste y Marcis Steinbergs después de haber estado con sus respectivas selecciones nacionales, se espera que hoy ya estén en la ciudad Toni Nakic, Emanuel Cate y Juani Marcos, quienes también tuvieron compromisos internacionales.

A la concentración de casi una semana de duración que se llevó a cabo en el CAR de Los Narejos, al cuadro dirigido por Sito Alonso le siguen las prácticas que se realizan ya en Murcia, concretamente en el Palacio de los Deportes.

En dichos entrenamientos ya participaron el base Boum y el ala pívot Steinbergs, dos de los fichajes realizados este verano, quienes compitieron con Guinea Ecuatorial y con Letonia, respectivamente, así como el alero Raieste, quien afrontará su segunda campaña en Murcia y que lo hizo con Estonia.

A la pretemporada de los universitarios se incorporó el ex jugador del club Tomás Bellas, quien, como ya hizo el pasado curso en esta fase de preparación, trabajará especialmente con bases de la plantilla -el estadounidense con pasaporte jamaicano Michael Forrest y los mencionados Boum y Marcos-, a los que ayudará con sus conocimientos y su experiencia de muchos años.

El 5 de DeJulius, desierto

El club dio a conocer ayer los dorsales para la próxima temporada, donde ninguno de los nuevos ha ‘heredado’ el 5 que lució David DeJulius, en conflicto con la entidad tras su marcha al Besiktas. Souley Boum llevará el 0 que deja Devontae Cacok, Gates, que vuelve tras lesión, lucirá el 4, Juani Marcos el 6, Pansa el 20 y Steinbergs el 28. El resto son Forrest (1), Raieste (2), Sant-Roos (8), Radebaugh (12), Falk (13), Cate (16), Rubén López de la Torre (16), Diagne (21), Ennis (31) y Nakic (99).