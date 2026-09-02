La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla

Con Enric Mas de líder, sin Tadej Pogacar, retirado tras una caída, y con un solo murciano en el pelotón, el pleguero José Luis Faura, llega hoy la Vuelta Ciclista a España a una Región de Murcia que no pisaba el pelotón desde 2023, cuando se disputó una etapa entre Cartagena, donde hoy tendrá el punto de partida, y el Collado de la Cruz de Caravaca. La meta estará esta tarde en Lorca, que en 2010 también vivió un final de jornada en una edición donde la Comunidad Autónoma fue protagonista durante tres días.

La undécima etapa llega en el segundo día de competición de una semana que se presenta importante, con la llegada el jueves al Calar Alto de Almería y la Sierra de la Pandera el sábado. Después recorrer los Pirineos, sufrir la carrera la pérdida de su gran estrella, Pogacar, y de la explosión de Enric Mas en el alto de Aitana alicantino, se presenta hoy una jornada ideal para las fugas y una llegada al sprint en Lorca.

Los detalles de la etapa 11ª etapa: Cartagena-Lorca (153,8 kms.) Control de firmas - El control de firmas, donde los aficionados podrán ver de cerca a los corredores, se llevará a cabo en la Plaza Héroes de Cavite entre las 12:30 y 13:40 horas. Recorrido neutralizado por Cartagena - El recorrido neutralizado, que partirá a las 13:50 horas, transcurrirá por Paseo Alfonso XIII, calles Joaquín Navarro Coromina, Real y Menéndez Pelayo, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll y Plaza Almirante Bastarreche para un total de 6,4 kilómetros. Puntos de paso y hora prevista Salida lanzada 14:05 Los Partidarios14:11 Portmán14:22 Los Belones14:25 Los Nietos14:34 Urbanización Estrella de Mar14:44 Los Urrutias14:45 El Carmolí14:47 Los Alcázares14:51 Torre Pacheco (Avenida Juan Carlos I, carretera de Roldán y Avenida Plácido Domingo) 15:09 Roldán15:22 Balsapintada15:35 Fuente Álamo (calle Corverica, Avenida Reyes de España, Plaza San Agustín, calle Lorca, Avenida de Andalucía)15:43 Cuevas de Reyllo15:52 Los Cánovas15:58 Los Cantareros16:12 El Paretón16:14 Cruce Totana-Lorca16:15 Totana (Avenida Juan Carlos I)16:27 Sprint intermedio16:28 Rotonda dirección Aledo16:29 Alto de Aledo (tercera categoría)16:46 Entrada a Lorca (calles San Fernando, Beato Fray Pedro Soler, Don Juan Mínguez, Mayor, Avenida del Paso Encarnado, Avenida de Europa, Juan Antonio Dimas)17:15 Últimos dos kilómetros (calles Alcalde Leoncio Collado, Poeta Parra Vico, Avenida Alcalde José Antonio Gallego, Ronda Sur, Camino Viejo del Puerto y Avenida Presidente Alfonso Suárez)17:15 Los horarios son según el mejor previsto por la organización.

El control de firmas, donde los aficionados podrán ver de cerca a los corredores, se llevará a cabo en la Plaza Héroes de Cavite entre las 12:30 y 13:40 horas. El recorrido neutralizado, que partirá a las 13:50 horas, transcurrirá por Paseo Alfonso XIII, calles Joaquín Navarro Coromina, Real y Menéndez Pelayo, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll y Plaza Almirante Bastarreche para un total de 6,4 kilómetros.

Tras la salida desde Cartagena, el pelotón tomará en dirección a Portmán para después pasar por varias localidades del Mar Menor como Los Belones, Los Nietos, Los Urrutias y El Carmolí, para seguir en dirección a Los Alcázares y girar hacia Torre Pacheco. Tras pasar por Roldán y Balsapintada, alcanzarán los corredores Fuente Álamo para seguir por Cuevas de Reyllo y Los Cánovas buscando Totana por Los Cantareros y El Paretón. En la localidad alfarera habrá un sprint intermedio antes del único puerto puntuable, de tercera categoría, en Aledo. Desde allí el pelotón descenderá hasta Lorca, donde la meta estará ubicada en la carretera de Granada y el horario previsto de llegada es a las 17:15 horas.

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A través de televisión, a las 14:45 horas comenzará la emisión en Teledeporte, para a las 16:15 pasar a La 2 Televisión Española. Eurosport, HBO Max y DAZN también ofrecen la carrera.