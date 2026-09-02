La pasión por el ciclismo no se jubila en la Región de Murcia

La Región de Murcia no vive un momento boyante de ciclistas profesionales. De hecho, en la Vuelta a España solo participa uno, José Luis Faura. Atrás han quedado las rondas españolas en las que los aficionados murcianos estaban pendientes de cinco y hasta seis corredores. Desde la retirada de la generación de oro encabezada por Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, de la que también formaron parte Jesús Montoya, José Joaquín Rojas, ahora director deportivo en el Movistar, Fran Pérez, José Luis Martínez y algunos más, la atención en las carreras profesionales ha decaído. Pero Murcia es tierra de ciclismo, donde cada día salen a la carretera centenares de aficionados. Y ello quedó patente en la etapa disputada entre Cartagena y Lorca, que recorrió el Mar Menor y también transcurrió por el interior hasta llegar a la Ciudad del Sol. Los arcenes de las carreteras estuvieron llenos en todos los núcleos urbanos, con muchos añorando esos tiempos en los que pintaban el asfalto con el nombre de sus vecinos que competían en el pelotón.

Las imágenes de la salida de la Vuelta a España en Cartagena / Iván Urquízar

En 2026 solo un murciano subió al escenario en Cartagena en el tradicional control de firmas, José Luis Faura, quien recibió la visita desde Pliego de familiares y amigos, que quisieron estar junto a él. Y pese a que en el puerto cartagenero estaban todas las estrellas, uno de los más aclamados fue un exciclista que ahora es seleccionador nacional, Alejandro Valverde, una leyenda con 133 victorias, una Vuelta a España y un Mundial, entre otros muchos éxitos, en su palmarés. En su faceta como responsable técnico nacional, el de Las Lumbreras estuvo siguiendo la etapa. El Europeo y el Mundial están a la vuelta de la esquina y Valverde aprovechó la visita de la ronda a la Región para hablar con algunos corredores, dejando claro que Juanjo Ayuso será el jefe de filas en Canadá y que confía mucho en Enric Mas, «al que ahora veo confiado, sin miedo, controlando la carrera en las últimas etapas y muy motivado», dijo sobre el mallorquín que lidera la carrera y con quien compartió muchas horas en el Movistar.

Alejandro Valverde, en la salida de la Vuelta a España en Cartagena / Iván Urquízar

La Plaza Héroes de Cavite de Cartagena se convirtió en un hervidero de aficionados en una jornada calurosa -los ciclistas estuvieron jugando con pistolas de agua antes de la batalla, quizás para mitigar la humedad-, donde el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, y la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, fueron los encargados de hacer el protocolario corte de cinta. A partir de ahí, la carretera fue protagonista en una jornada que se preveía de transición pero donde no hubo tregua.

La Viña de Lorca, protagonista del final

El protagonismo se trasladó hasta Lorca, donde llegó o paró por cuarta vez la Vuelta Ciclista a España, pero en ninguna edición la calles de la Ciudad del Sol habían sido tan protagonistas. La primera vez fue hace setenta y seis años. Y es que los últimos cinco kilómetros fueron totalmente urbanos, por lo que los lorquinos y visitantes tuvieron infinidad de recovecos para poder ver muy de cerca a los grandes protagonistas. La cantidad de rotondas que tuvieron que atravesar los ciclistas permitieron a los presentes mirarles a la cara. Desde la entrada del pelotón por La Peñica, hasta la Viña, en la Avenida Adolfo Suárez, se notó el fervor. Otras veces era un visto y no visto. En esta ocasión, los aficionados y los que no lo son tanto, disfrutaron desde el momento que pasó la caravana publicitaria. Muy orgullosos estaban los exciclistas profesionales lorquinos que en su día tuvieron la oportunidad de estar dentro de la carrera, como Juan Zurano, el primer murciano en ganar una etapa, Ginés García o Manolo Pascual Soler, que vieron como la Vuelta llegaba hasta las puertas de su casa.

Las imágenes de la salida de la Vuelta a España en Cartagena / Iván Urquízar

La Policía Local y la concejalía de Deportes trabajaron a destajo para que todo saliera perfecto en plena colaboración con los miembros de la organización. El rostro de asombro era total al comprobar la cantidad de detalles que rodea a un evento de estas características. La comprensión y paciencia de los ciudadanos, por las numerosas calles cortadas, también es digno de destacar. Fue una fiesta del deporte en general y del ciclismo en particular para Lorca, cuyos habitantes ya se preparan para sus Juegos del Guadalentín.

Éxtasis general cuando los corredores dejaron el Camino Viejo del Puerto, giro de ciento ochenta grados a la izquierda, y recta de doscientos metros hasta la meta. A uno y otro lado de la ancha vía no cabía un alfiler. Los numerosos presentes desafiaron los casi treinta y ocho grados y con el sol en lo más alto, con temperaturas propias de julio y agosto.

La que en mayo de 2011 fue la zona 0 de los terremotos, se convirtió por un día en un lugar de algazara y felicidad. La antigua Eliocroca (Ciudad del Sol), «Lorca de suelo grato…», como dice su escudo, vibró como nunca al son de los crujidos de los cambios de las bicis.

El barrio de La Viña, reconstruido al completo, lo merecía.