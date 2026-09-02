La Minera ficha al filo del cierre del mercado a Juan Carlos Real: así queda su plantilla

La Deportiva Minera sorprendió al filo del cierre del mercado de fichajes con la incorporación de Juan Carlos Real, exjugador del FC Cartagena y del Real Murcia, que se encontraba sin equipo. Fue la incorporación más llamativa en Segunda RFEF en el último día y llegó casi la filo de la medianoche. Con la llegada de Real, el club del Llano del Beal ha puesto a disposición del entrenador, Alejandro Sandroni, un plantel capaz de dar muchas alegrías a su afición esta temporada, en la que militará en el grupo III.

Pese a que empezó tarde la planificación por la entrada de un grupo inversor en la directiva, la Minera se ha hecho con jugadores contrastados tanto en la cuarta categoría como en superiores. El último hasta Juan Carlos Real había sido David Ramos, un futbolista procedente del Antequera, de Primera RFEF. Y con el extremo gallego de 35 años de edad, con 242 partidos en Segunda División, puso la guinda a un plantel con veinte jugadores.

Real llegó a la Región en 2023 para enrolarse en el FC Cartagena, con el que disputó 25 encuentros en la categoría de plata. No salió de la Región el siguiente curso al fichar por el Real Murcia, en el que ha estado dos campañas, la primera de ellas con más protagonismo, y la segunda con menos, en la que disputó solo 13 encuentros en los que marcó dos goles. Ahora afronta una nueva experiencia en Segunda RFEF en un equipo que se presenta de nuevo como candidato a entrar en el play off.

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Con Juan Carlos Real, la Minera cuenta con 20 jugadores. La portería está cubierta por Samu Casado y Oleg Oliynyk. En defensa figuran Adri Crespo, Ángel Cano, Morros, Aimar Olarra, Ismael Estévez y Diego Ceballos. La medular reúne a Alberto Vaquero, Carlos Ramírez, Kamal, Lázaro Rubio y David Ramos. En ataque aparecen Juan Carlos Real, Pipo, Álex Martínez, Miguel Serrano, Aarón Piñán, Boris Kouassi y Maikel.