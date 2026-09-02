El Hozono Jairis inicia el trabajo sin las mundialistas Bessoir y Massey

La pretemporada para los equipos de la Liga Femenina Endesa va a estar marcada por el Mundial de Berlín que se disputa desde esta semana. Por ese motivo, el representante de la Región en la máxima categoría del baloncesto femenino español, el Hozono Global Jairis, arrancó ayer la pretemporada con los reconocimientos médicos en QuirónSalud sin dos jugadoras, la polivalente Emily Bessoir, una de las caras nuevas esta campaña, y la pívot belga Billie Massey. A ambas no se las espera hasta el 14 de septiembre, aunque podrían llegar antes si sus equipos caen eliminados.

El resto, salvo Aina Ayuso, con unos días de descanso tras concluir la concentración con la selección española -la base no entró en la lista final-, estuvieron en el arranque de un curso donde el club de Alcantarilla ha mantenido a seis jugadoras e incorporado a cuatro caras nuevas, además de incluir en dinámica del primer equipo a una canterana. Además, en las próximas horas se concretará el regreso, ya apalabrado, de la alero francesa Marie Mané, quien llegará con un contrato temporal para sustituir a la lesionada Lou López-Sénéchal, quien se espera que vuelva a las pistas a principios de noviembre.

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La base canadiense Sami Hill (Araski de Vitoria), Emily Bessoir (Lointek Gernika), Marta Alsina, (Washington State Cougars) y Jordan Hobbs (San Martino de Italia) son las novedades para el técnico, Bernat Canut, quien mantiene a Txell Alarcón, Lou López, Alba Prieto, Aina Ayuso, Laura Gil y Massey.