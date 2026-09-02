Felipe Moreno (Real Murcia): "Estando en concurso no podemos avanzar con la ciudad deportiva"

La entrada del Real Murcia en concurso de acreedores se ha convertido en un nuevo obstáculo en la realización del proyecto de ciudad deportiva con el que sueña Felipe Moreno. Como ya publicara esta redacción en junio, la ley prohíbe a la administración pública contratar con empresas concursadas, lo que hace imposible ahora mismo que se avance en un proyecto presentado en 2024 y que sigue pendiente de que su tramitación sea aprobada por el Ayuntamiento.

Si ya el proceso se estaba alargándose más de la cuenta para los responsables del Real Murcia, ahora mismo ha entrado en una situación de bloqueo. Y todo porque la declaración del concurso de accionistas en el club murcianista.

Ayer mismo Felipe Moreno, durante el acto en Nueva Condomina, hablaba de esta circunstancia. «Las últimas noticias que tenemos sobre la tramitación del proyecto es que lo vamos a tener a primeros de año, pero estando en concurso el Real Murcia no puedo firmar un contrato de suelo público», explicaba el máximo accionista de la entidad, reconociendo un bloqueo que solo se podrá romper una vez que se consiga un acuerdo con los acreedores y el juzgado apruebe el convenio concursal.

«Vamos a tratar de salir del concurso cuanto antes. Saber lo que debemos y lo que vamos a pagar, y seguir», decía Felipe Moreno, que confía en que ese convenio concursal pueda estar listo para enero o febrero. Aunque no quiso lanzar las campanas al vuelo, sobre todo viendo los fiascos que lleva acumulado el club en sus intentos judiciales por reestructurar su deuda. «La fecha de salida, según nos ha dicho el administrador concursal, será para enero o febrero, siempre que todo vaya bien, pero no nos podemos salta la ley. Hay cosas y plazos que no tenemos la culpa nosotros, y ojalá que salgamos lo antes posible pensando en la viabilidad del club», seguía explicando.

«Una vez que me digan que tiremos para adelante, tendremos en tres o cuatro meses cuatro campos», continuaba el cordobés, que ya lleva más de dos años diciendo que tiene listas las máquinas para empezar a mover el terreno.

Mientras tanto el Real Murcia sigue entrenando en Pinatar Arena a la espera de poder trasladarse en noviembre a las instalaciones que se están construyendo en el Condado de Alhama.

Un tercer anillo en el estadio

Sigue trabajando Felipe Moreno en poder comenzar la construcción de la ciudad deportiva y tiene en mente el responsable grana nuevas mejoras en el estadio después de presentar ayer los cambios en la cuarta planta, ahora un espacio de ocio y restauración. Según explicaba el cordobés la idea es «llevar este modelo VIP de palcos corridos a otras zonas del campo», anunciando que también «queremos hacer un tercer anillo hacia abajo».

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Todos esos gastos dependerán de cómo avance el tema del concurso. Sobre la situación económica, Moreno hablaba de «punto de equilibrio». «Este ejercicio hemos tenido un beneficio de 113.000 euros, que no es mucho, pero para un club como el Murcia es algo».