FC Cartagena: Benito Ramírez se queda y se frustra el fichaje de Álex Costa

El último día de mercado fue una jornada intensiva en las oficinas del Cartagonova. Había tareas pendientes y poco tiempo para atenderlas. Concretamente eran tres los movimientos que pretendía realizar el conjunto portuario este pasado 1 de septiembre y sólo uno de ellos llegó a buen puerto. El plan principal era encontrar una salida para el extremo Benito Ramírez y, al mismo tiempo, firmar al delantero Álex Costa. Llegó el final del mercado y la única confirmación fue la marcha de Nenad Krivocapic.

Vio frustrada su intención la dirección deportiva albinegra. Su interés estaba puesto en Álex Costa, delantero centro del filial del Sevilla. Lo visto en pretemporada era suficiente motivo como para apostar el resto por otro punta y la lesión de Marcelo dos Santos fue definitiva para tomar la decisión. Álex Costa era el elegido, pero no pudo ser.

El fichaje del ariete madrileño estaba supeditado a la salida de Benito Ramírez. Por un tema puramente matemático. Sólo liberando la ficha del extremo canario se podría fichar al delantero ya que el Cartagena había alcanzado con Álex Guti (25 años) el límite de 18 fichas senior impuesto por la Real Federación Española de Fútbol en Primera RFEF.

Álex Guti, en un partido con el Atlético Sanluqueño. / Atlético Sanluqueño

Finalmente no saldrá Benito Ramírez. El de Gran Canaria, que llegó en enero de este año, jugará una temporada más en el FC Cartagena. O, al menos, lo hará hasta el mercado de invierno, donde se podría volver a valorar su marcha. Ese escenario, el de su salida, ya se ha considerado en la directiva albinegra y no sería raro que en el siguiente mercado se acuerde con más tiempo y previsión. También dependerá de su rendimiento hasta entonces y de su progresión con las lesiones, que han sido una constante desde que llegó al Cartagonova.

Confiaba Íñigo Vélez en Benito. De hecho, no fue el vitoriano el precursor de su salida. Sin embargo, esperaba el entrenador una mejor versión del extremo a su vuelta de vacaciones. Lo ha intentado, ha tenido el cariño del técnico y la puesta el valor que merecía, pero otra lesión más le devolvió al punto de partida. Se lesionó frente al Yeclano el 8 de agosto y no volvió a los entrenamientos hasta el 18. Perdió fuelle en el momento más importante de la pretemporada.

A pesar de ello, se entrenó durante toda la semana de entrenamientos previa a la primera jornada de liga. Se encontraba en buen estado físico. Pero prefirió el club no incluirlo en la convocatoria para Algeciras. Se quedó fuera por si existía una posibilidad de fichar por otro equipo. Posibilidad que se ha terminado cayendo debido a la falta de ofertas considerables. Benito Ramírez entrenó con normalidad este martes y estará disponible para jugar el sábado. Tiene contrato hasta 2028.

Dilema a la vista

Ahora tiene un dilema el FC Cartagena. Lo tiene Íñigo Vélez en el extremo zurdo. Si Álex Guti ha llegado para completar el costado diestro junto con Rubén Richarte, en la izquierda se acumulan tres jugadores para un solo puesto: Abdel Lah, Raúl Dacosta y el propio Benito Ramírez. Se entiende que ahora no necesitará el entrenador cambiar de banda a Abdel Lah como se ha visto en pretemporada por lo que el encaje se vuelve complicado.

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‘Fichaje’ fugaz

El único movimiento que se dio durante el último día de mercado fue la marcha del montenegrino Nenad Krivocapic. Esta redacción ya adelantó que la inscripción del extremo no se produciría debido a la deuda del Cartagena con Hacienda y Seguridad Social que impide tramitar la documentación en extranjería.