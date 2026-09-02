El Campeonato de España de Golf FEDDI reunirá a 62 deportistas en Las Colinas Golf & Country Club

El Campeonato de España de Golf FEDDI 2026 reunirá los próximos 12 y 13 de septiembre a 62 deportistas de diez clubes en Las Colinas Golf & Country Club, coorganizadores de la competición. Esta cita deportiva, que se celebrará en Orihuela Costa, supondrá además un hito para la provincia de Alicante al convertirse por primera vez en sede del campeonato nacional de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). El campo de golf de Las Colinas donde se va a disputar el evento ha sido distinguido en cinco ocasiones como Mejor Campo de Golf de España en los World Golf Awards. Diseñado por Cabell B. Robinson en 2011, figura entre los más destacados de Europa continental.

Durante la rueda de prensa de presentación celebrada este miércoles en Las Colinas Golf & Country Club, el vicepresidente deportivo de FEDDI, Javier Gutiérrez, ha avanzado que participarán deportistas procedentes de las federaciones autonómicas de Madrid, Castilla y León, País Vasco y Región de Murcia, distribuidos en las tres categorías del campeonato: Competición, Adaptada y Habilidades.

Entre los nombres a seguir estarán los vigentes campeones de las máximas categorías de competición. En categoría masculina regresará Alfonso Cabo, ganador de la pasada edición por delante de Eduardo Vegas, campeón de España en más de diez ocasiones. En categoría femenina, Azucena Berezo buscará revalidar el título conseguido durante los dos últimos años.

Según Javier Gutiérrez, la edición de 2026 introduce un cambio en el calendario habitual del campeonato, ya que se disputará en fin de semana. La actividad comenzará el sábado 12 con los entrenamientos oficiales matutinos antes de dar paso por la tarde, de 17:00 a 20:30 horas, a la competición por parejas en modalidad foursome. El domingo 13 se disputará la modalidad individual entre las 9:00 y las 13:30 horas, con la entrega de premios prevista al término de la competición. FEDDI cuenta con 2.300 federados y una amplia trayectoria de eventos deportivos que promueven la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.

Por su parte, Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club, ha subrayado la importancia y el privilegio de organizar junto a FEDDI un evento de primer nivel en el ámbito del deporte inclusivo, en este caso vinculado al mundo del golf.

“Nos sentimos muy orgullosos de poder acoger en nuestras instalaciones este campeonato nacional que, sin duda, volverá a ser todo un espectáculo de buen juego y una demostración del talento y dedicación de sus deportistas. La excelencia deportiva y la inclusión forman parte de los valores que impulsamos en Las Colinas Golf & Country Club y es un honor colaborar con FEDDI en un campeonato que los refleja de manera ejemplar”, ha afirmado Rodríguez.

Su celebración se enmarca en la programación especial organizada con motivo del 15º aniversario de Las Colinas que se está llevando a cabo este año y que ha ofrecido una gran variedad de eventos de carácter deportivo, cultural y gastronómico.

Rodríguez ha añadido que el compromiso social forma parte de la esencia de Las Colinas desde sus orígenes. En particular, en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual, se lleva a cabo una colaboración permanente con organizaciones locales y nacionales que trabajan por su integración. Entre ellas se encuentra la Fundación Real Madrid, con quien creó hace dos años una escuela inclusiva de fútbol ubicada en Callosa de Segura.

Asimismo, el alcalde de Orihuela, José Vegara, ha manifestado durante la presentación que “es un orgullo que Orihuela pueda ser anfitriona de un campeonato de golf que persigue la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual en el deporte”. El primer edil ha añadido que “apoyando este campeonato, Orihuela confirma su compromiso con la práctica del deporte para todos, sin distinción. Estamos aquí para seguir aportando nuestro granito de arena para lograr una sociedad más inclusiva e igualitaria”.

Con esta competición, FEDDI continúa desarrollando un calendario nacional que ofrece a los deportistas oportunidades de competir al máximo nivel en diferentes disciplinas y escenarios deportivos. La llegada del Campeonato de España a Las Colinas suma además una nueva sede a la competición nacional de golf FEDDI.

El campeonato está coorganizado junto con Las Colinas Golf & Country Club y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Orihuela, la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana y Vegafibra. Asimismo, cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, Fundación ONCE, Comité Paralímpico Español, ASISA, John Smith y Alquiber Renting, colaboradores de FEDDI en el desarrollo del deporte para personas con discapacidad intelectual en España.

Sobre Las Colinas Golf & Country Club

Las Colinas Golf se encuentra en un enclave natural del sur de Alicante cuidadosamente respetado y preservado, con exclusivas viviendas integradas en un paisaje único que se extiende a lo largo de 200.000 m2. Diseñado para disfrutar plenamente del estilo de vida mediterráneo, el complejo ha sido reconocido en los últimos años como el “Resort de Villas Líder en España y Europa por los World Travel Awards”.

El corazón del valle es su campo de golf championship, premiado en cinco ocasiones como “Mejor Campo de Golf de España”, en los World Golf Awards, y como uno de los 100 mejores campos de golf de Europa, según los últimos rankings Top 100, publicados por la revista Golf World.

Las Colinas Golf & Country Club dispone además de una completa oferta deportiva y de ocio: racquet club, health club, tres restaurantes con una variada propuesta gastronómica – il Palco, umawa y unik- y un beach club que se ha convertido en referente en la zona: WOW Beach.

Sobre FEDDI

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) trabaja para promover y desarrollar la práctica deportiva de las personas con discapacidad intelectual en España.

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A través del deporte, FEDDI impulsa la inclusión, la igualdad de oportunidades, la autonomía y el desarrollo personal, organizando competiciones y proyectos deportivos en todo el territorio nacional junto a federaciones, clubes y entidades.