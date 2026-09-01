El Real Murcia, sin deberes al último día de fichajes

Todo parece indicar que el Real Murcia vivirá un cierre de mercado de lo más tranquilo. A diferencia de la mayoría de ventanas de fichajes, los granas no han llegado al último día con deberes por hacer. En esta ocasión, salvo sorpresa, no habrán parches de urgencia. Con él anuncio de la llegada de Diao este domingo, en Nueva Condomina se da completada la plantilla de Sergi Guilló para esta temporada 26-27 que comenzaba este fin de semana y que lo hacía con un triunfo de los murcianistas ante el Hércules en el Rico Pérez.

Ganaban los murcianos el sábado en Alicante y solo unas horas después cerraban el mercado. Aunque los clubes podrán seguir fichando hasta las doce de la noche de este martes, en el Real Murcia dan prácticamente por bajada la ventana de fichajes. Y eso que en la plantilla de Sergi Guilló todavía quedan libres tres fichas sub-23. Esas dos vacantes permiten estar atentos por su a lo largo de la jornada de hoy surge alguna opción irrechazable, sin embargo, lo normal es que no ocurra nada y que el equipo asuma este primer tramo de competición con 22 futbolistas, a los que habrá sumar a jugadores como Meca o Yoldi, que formarán parte del Imperial pero entrenarán habitualmente con los mayores.

Fichajes tempraneros

A la espera del cierre oficial del mercado veraniego, el Real Murcia acaba una ventana que comenzó muy pronto -anunció a Víctor Olmedo el 26 de mayo- y que se desarrolló especialmente en el mes de julio, donde Sánchez Breis dejó prácticamente listo el equipo de Guilló. De hecho, en agosto solo se han incorporado dos jugadores. El día 4 del mes acabado confirmó al delantero Javi Giménez, mientras que el domingo hacía oficial la llegada del joven Usse Diao, procedente del Juventud Torremolinos y que este lunes ya pasaba los reconocimientos médicos.

El extremo senegalés de 20 años cierra un mercado para los granas en el que se han firmado un total de diez jugadores, reforzándose todas las líneas. La gran apuesta para la portería fue Dani Jiménez, y el meta ya se convirtió en el protagonista de la primera victoria grana este sábado; en defensa se han incorporado tres caras nuevas. Víctor Olmedo y Mounir completan los laterales, mientras que Joan Rojas se suma a la lista de centrales.

Chema Núñez fue el gran fichaje para un centro del campo en el que también aparece de nuevas Javi Mier. Por su parte en los extremos, el Real Murcia conseguía mantener a Joel Jorquera, firmándolo después de que el pasado curso jugara cedido en Nueva Condomina; y hacerse con los servicios del deseado Javi Moreno, autor el sábado del gol que abrió el triunfo en el Rico Pérez. Para dar más competencia en esa banda derecha, donde también aparece Alejandro Meca, llega Diao.

Esa lista de fichajes veraniegos la completa el delantero Dani Giménez, quien tendrá que pelear por el puesto con Flakus y Ortuño.

Sin jugadores cedidos

En total son diez los fichajes realizados por el Real Murcia, quien en esta ocasión ha descartado traer jugadores cedidos. Tampoco ha peinado demasiado el mercado sub-23, quedándose con lo que tiene en casa. El único refuerzo menor de 23 años es el de Diao. Las otras fichas las ocupan Piñeiro, que sigue del curso pasado, así como Héctor Pérez y Jorge Sánchez, que han sido premiados con una licencia del primer equipo tras el buen rendimiento ofrecido en la temporada anterior.

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Sin pivote puro

Como se venía afirmando desde Nueva Condomina en las últimas semanas, al final se ha descartado el fichaje de un pivote, y eso que al principio del mercado parecía una de las grandes prioridades, sobre todo por los quebraderos de cabeza que ha dado esa posición en los últimos años. Pues pronto se dejó atrás el planteamiento inicial, apostando por Óscar Gil para esa posición. No habrá recambio en la primera plantilla para el central reconvertido en mediocentro. Aunque se barajó la posibilidad de ocupar una de las fichas sub-23 libres para traer a otro mediocentro, Sergi Guilló tendrá que mirar al filial y tirar de Yoldi en caso de necesidad.