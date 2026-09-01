El Real Murcia abre su terraza en la cuarta planta del estadio y espera salir del concurso en febrero

La cuarta planta del estadio del Real Murcia cobra vida. La colaboración entre el club y la firma Luis Miguel Pastelerías ha hecho posible la apertura de un nuevo espacio destinado al ocio y la restauración, que nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para el tejido empresarial de la Región y de aficionados al fútbol.

La zona cuenta con unas setecientas butacas desde donde se podrán seguir los partidos y disfrutar de un catering en los descansos, pero también estará a disposición para celebrar durante la semana encuentros empresariales y poder comer antes de los encuentros, como ha apuntado el representante de la empresa promotora. En definitiva, una nueva línea de negocio para la entidad futbolística.

Felipe Moreno también ha apuntado que “este modelo VIP de palcos corridos lo vamos a llevar a otras zonas del campo. Vamos a ir mejorando la zona VIP y queremos hacer un tercer anillo hacia abajo, así como explotar la plaza haciéndola más atractiva. Pero estamos en concurso y esto no es un gasto, es una inversión para pagar lo que tenemos que pagar”, ha dicho el máximo accionista, quien a continuación ha señalado que “hemos llegado al punto de equilibrio. El Murcia ha tenido un beneficio de 113.000 euros el último año, que no es mucho, pero es un paso. Para un club como el Murcia, con lo que arrastra, llegar al punto de equilibrio ya es algo”.

Según Felipe Moreno, en las obras de la cuarta planta “han participado 70 empresas murcianas”, apuntando también que “este es el último proyecto que teníamos en marcha, pero vamos a seguir ideando y proyectando. El Murcia no va a parar de crecer, hay un antes y un después cada día”.

Un momento de la presentación de La Terraza del Real Murcia / Juan Carlos Caval

A partir de noviembre, en Condado de Alhama

Tras el acto de presentación, el consejero delegado del club, Felipe Moreno ha abordado diferentes asuntos, como la Ciudad Deportiva, de la que ha dicho que “nosotros lo tenemos todo presentado, pero hay cosas que tienen sus trámites. Reconozco que vamos camino de los tres años, pero cuando se dé ese paso, que ya no haya que dar un paso atrás. Las últimas noticias que tenemos es que lo vamos a tener a primeros de año, pero estando en concurso el Real Murcia no puedo firmar un suelo público. Vamos a tratar de salir del concurso cuanto antes, saber lo que debemos y lo que vamos a pagar, y seguir”, ha comentado, para apuntar seguidamente que “a partir de noviembre vamos a entrenar en dos flamantes campos nuevos en el Condado de Alhama y espero que sea solo hasta el final de temporada, porque una vez que me digan en enero o febrero que tiremos para adelante, tendremos en tres o cuatro meses cuatro campos”.

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Las butacas para ver los partidos desde La Terrraza del Real Murcia / Juan Carlos Caval

La salida del concurso

Además, sobre el concurso de acreedores en el que está inmerso el club, ha señalado que “la fecha de salida, según nos ha dicho el administrador concursal, será para enero o febrero yendo bien, pero no nos podemos salta la ley. Hay cosas y plazos que no tenemos la culpa nosotros, y ojalá que salgamos lo antes posible pensando en la viabilidad del club”, terminó diciendo.