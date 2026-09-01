Moeve Fútbol Zone estrena temporada con un especial en directo por el cierre del mercado de fichajes

El mercado de fichajes entra en sus últimas horas y Moeve Fútbol Zone vuelve para contarlo en directo. El programa estrena hoy, martes 1 de septiembre, una nueva temporada con una emisión especial que arrancará a las 22:00 horas y se prolongará hasta el cierre del mercado.

El programa podrá seguirse en directo hoy, martes 1 de septiembre, desde las 22:00 horas en SPORT.es y en las redes sociales de SPORT, con toda la última hora hasta que eche el cierre el mercado de fichajes

Con Christian Blasco de nuevo al frente, el programa seguirá en tiempo real los movimientos que se produzcan durante una de las noches más frenéticas del calendario futbolístico: fichajes de última hora, operaciones todavía abiertas, rumores y negociaciones que pueden resolverse prácticamente sobre la bocina.

El cierre del mercado, minuto a minuto

El gran protagonista de este primer programa será el mercado de fichajes. Moeve Fútbol Zone contará la última hora a medida que se produzca, con conexiones en directo desde distintos puntos de interés del país y un enviado especial desplazado hasta las oficinas de LaLiga en Madrid.

La atención estará puesta en aquellas operaciones que todavía permanezcan abiertas y en los clubes que apuren hasta los últimos minutos para reforzar sus plantillas. Una noche en la que cualquier movimiento puede cambiar el panorama del mercado y que el programa seguirá hasta el cierre definitivo.

Irati Vidal y Albert Fernández analizan la jornada

Más allá del mercado, el estreno de temporada también servirá para repasar todo lo que ha dejado el fin de semana en el fútbol español.

Los periodistas Irati Vidal y Albert Fernández formarán parte de la mesa de tertulia para analizar las claves de la jornada, los equipos y futbolistas protagonistas y los partidos más destacados de LaLiga EA Sports.

El programa también pondrá el foco en la actualidad de LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve, completando el repaso a las principales competiciones del fútbol nacional.

Nueva temporada de Moeve Fútbol Zone

El especial supone el arranque de una nueva temporada de Moeve Fútbol Zone, que vuelve a apostar por el análisis, la tertulia y la actualidad futbolística, esta vez con un estreno marcado por una de las fechas señaladas del verano.

Fuente: Superdeporte