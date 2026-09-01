El Jimbee se viste de gala en el Teatro Romano

El Teatro Romano es el buque insignia de la imagen turística de Cartagena. Hace dos años se presentó allí el Jimbee y conquistó la liga. En un acto donde los jugadores estuvieron acompañados por festeros de Carthagineses y Romanos, se presentaron las nuevas camisetas para una temporada 2026-2027 que para los de Duda comenzará el domingo 13 de septiembre recibiendo al Inter JP (12:45 horas, Teledeporte), su verdugo el curso pasado en los cuartos de final por el título de liga. En una campaña con cambios en el fútbol sala nacional, el club cartagenero apuesta por la continuidad de su primera camiseta, la inspirada en la bandera de la Provincia Marítima de Cartagena, roja con la cruz blanca y detalles en dorado.

El club también hace un guiño a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Caridad, en otra de sus indumentarias, de color negro con detalles en rojo y dorado, mientras que en algunos partidos los jugadores lucirán otra denominada ‘Trivfal’, la más clásica de todas, de blanco roto con un estampado romano y un leve dorado que evoca «la época triunfal de Carthago Nova», según explicó la entidad. La misma también lleva tonos beiges y dorados.

La camiseta reservada a los porteros está inspirada en el patrocinador y en la sandía, con una combinación de diferentes tonos verdes en zigzag con detalles en rojo y dorado. Y por último, una de las novedades es la ‘Sweet love’, una camiseta con fondo rosa y detalles en rojo y dorado.

Presentación en el Teatro Romano de Cartagena de las nuevas camisetas del Jimbee / Iván Urquízar

La presentación de las equipaciones así como del equipo para esta temporada contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, y el director general de Deportes, Fran Sánchez.

En el plantel, solo dos caras nuevas, el cierre argentino Agustín Plaza y el portero brasileño David Allan, quien tendrá ficha con el filial aunque estará en dinámica del primer equipo hasta que el mazarronero Chemi se recupere de la lesión que sufrió en el tramo final de la pasada campaña.

La continuidad del proyecto con Duda como encargado de la parcela técnica es la principal arma que quiere esgrimir el nuevo Jimbee Cartagena, que después de ser por segundo año consecutivo tercero en la Champions League y de ganar la Supercopa de España, quedó apeado en cuartos de final de la Copa de España por el Inter, y perdió la final de la Copa del Rey frente al Jaén Paraíso Interior.

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Ahora, después de una pretemporada exigente que se ha saldado con derrotas ante equipos como Barça, Anderlecht, Sporting de Lisboa, Benfica y ElPozo Murcia, ante este último en la tanda de penaltis, el equipo tiene este viernes en El Ejido, un equipo recién ascendido a la máxima categoría, su última prueba antes del estreno liguero del domingo 13.