El Hozono Jairis recupera a Mané para sustituir a Lou López y estrena copatrocinador

El Hozono Global Jairis, que inicia este martes la pretemporada, contará hasta al menos el mes de noviembre con la alero francesa Marie Francoise Mané, quien ya militó en el equipo la pasada campaña, y lo hará con un contrato temporal para sustituir a Lou López-Sénéchal, en proceso de recuperación de una lesión que le impide jugar desde el pasado mes de enero. Como ya informó este diario, el club de Alcantarilla estaba buscando una ‘temporera’ para cubrir la baja de la francomexicana, que el pasado mes de mayo tuvo que ser intervenida de la rótula de la rodilla derecha. Y la elegida es una jugadora que ya es conocida por el cuerpo técnico y con experiencia en España.

Mané, que mide 1,83 metros y tiene 30 años de edad, jugó 15 partidos con el Hozono Jairis, diez de liga, tres de Copa de la Reina y dos de play off, en los que estuvo en pista una media de 17:49 minutos, en los que aportó 3,5 puntos y 1,5 rebotes. Con anterioridad, en la temporada 2024-2025, se incorporó antes de Navidad al Casademont Zaragoza, para después iniciar el siguiente curso en el Spar Gran Ganaria, club del que se marchó en diciembre para enrolarse en el Shanghai Baoshan Dahua Swordfish de China.

Marie Mané, lanzando a canasta en un partido de la pasada temporada / Israel Sánchez

Con menos tiro pero más capacidad física que Lou López-Sénéchal, Mané militó en varios clubes de su país antes de comenzar su andadura internacional. Touluse, donde debutó profesionalmente, UF Angers, Saint-Amand, Nantes, Landerneau y Stade Rochelais fueron los equipos por los que pasó una alero que también ha defendido a su selección y también fue internacional de 3x3, logrando una medalla de plata en el Copa del Mundo de 2023.

Esta temporada la comenzará donde la acabó la anterior, en Alcantarilla, donde tendrá como nuevas compañeras a la base canadiense Sami Hill, ex del Araski de Vitoria, la alero y ala pívot alemana Emily Bessoir, que jugó el curso pasado en el Lointek Gernika Bizkaia, la escolta Marta Alsina, procedente de Washington State Cougars, de la NCAA, y la ala pívot estadounidense Jordan Hobbs, que llega del San Martino de Italia. Asimismo, renovaron sus contratos Txell Alarcón, Lou López, Alba Prieto, Aina Ayuso, quien finalmente no ha entrado en la lista de la selección española que disputará el Mundial a partir de esta semana, Laura Gil y la belga Billie Massey. Además, la canterana Teresa López estará esta campaña en dinámica del primer equipo, y junto a ella también realizarán la pretemporada, que comienza hoy con los reconocimientos médicos, Claudia Costa, Blanca Aparicio, Guiomar Fernández, Claudia García y Esther Caro.

Además, el club contará esta campaña con un nuevo copatrocinador que va a realizar una fuerte apuesta. Se trata de la empresa Nueva Cocina Mediterránea, especializada en soluciones gastronómicas, que reforzará el proyecto ante una campaña donde el primer equipo iniciará la misma con la disputa de la Supercopa de España a finales de septiembre, para después afrontar un complicado calendario tanto en Liga Femenina Endesa como en Eurocup Women.