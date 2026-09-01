El FC Cartagena vuelve a la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer tres años después

El FC Cartagena SAD y el Cartagena FC, el histórico Efesé, han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que el equipo de Primera RFEF podrá hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, en el Polígono Cabezo Beaza, para llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento durante la presente temporada, rompiendo así el contrato que tenía con La Manga Club.

“Este acuerdo nace de la buena relación existente entre los presidentes de ambas entidades, Alejandro Arribas y Leo Gómez, y ha sido posible también gracias a la mediación y colaboración del ayuntamiento de Cartagena, que ha contribuido a facilitar el entendimiento entre las partes. La puesta en marcha de este acuerdo supone un paso importante para el FC Cartagena, ya que permitirá que el primer equipo vuelva a desarrollar su actividad diaria en la ciudad, acercando nuevamente el día a día de la plantilla, cuerpo técnico y resto de profesionales del primer equipo a su entorno natural, a escasos kilómetros del estadio Cartagonova, reforzando todavía más su vinculación con la ciudad a la que representa”, dice la nota de prensa de la entidad.

Un entrenamiento del FC Cartagena en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer en 2016 / FELIPE GARCIA PAGAN

“La decisión de regresar a Cartagena responde así a una apuesta por mejorar la eficiencia, optimizar recursos y acercar nuevamente el trabajo diario del primer equipo a la ciudad, aprovechando la oportunidad de disponer de unas instalaciones adecuadas dentro del propio municipio. Además, el acuerdo entre ambas entidades va más allá del uso de las instalaciones deportivas y supone también un primer paso para estrechar la colaboración entre FC Cartagena y Cartagena FC. Ambas entidades sientan así las bases para desarrollar un trabajo conjunto en materia de fútbol base, explorando nuevas vías de colaboración que permitan sumar esfuerzos, aprovechar los recursos de ambos clubes y favorecer el desarrollo de los jóvenes futbolistas de Cartagena y su comarca”, añade el comunicado.

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De esta forma, se pone fin al periplo del FC Cartagena en La Manga Club, un contrato que suponía un gasto de 10.000 euros mensuales. Fue en 2023 cuando bajo el mandato de Paco Belmonte, el equipo trasladó sus entrenamientos ante los campos ubicados en la diputación de Los Belones, bautizados como Ciudad Deportiva José María Ferrer.