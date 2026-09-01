El FC Cartagena agita su ataque en las últimas horas

Parecía que el Fútbol Club Cartagena ya había dado por cerrada su plantilla cuando llegó la primera semana de competición. Con margen de tiempo completó todas las posiciones del campo con dos jugadores por puesto y se preparó para comenzar la liga. No obstante, las malas sensaciones en pretemporada y la situación de Benito Ramírez hicieron reaccionar a la dirección deportiva albinegra: en el penúltimo día de mercado se fichó a un extremo más y estas últimas horas prometen ser muy tensas. Podría llegar otro delantero.

Trabajó el Cartagena su confección de plantilla con tiempo. Desde el mes de febrero planifica Javier Hernández el grupo que hoy defiende el escudo albinegro. Renovaciones, fichajes y continuidad de jugadores para completar un grupo que desde el club consideran “equilibrado”. Pese a ello, mantuvo el club portuario una ficha senior libre antes de alcanzar el límite impuesto por la federación. La puerta estaba abierta.

“Estoy encantado con la competencia, pero el mercado se puede mover y puede haber alguna oportunidad. No nos cerramos a una incorporación de última hora que nos dé calidad y competitividad, pero no buscamos nada desesperadamente”, comentó Íñigo Vélez en una de sus últimas comparecencias públicas. Sabía que la posibilidad de Álex Guti estaba ahí y que modificaría sensiblemente sus planes para el ataque albinegro.

Porque la llegada de Guti (Algeciras, 11 de octubre de 2000) es más que otra opción para el técnico vitoriano. Es el jugador que completa esa ficha libre y el extremo diestro junto con Rubén Richarte. Ya no tendrá que hacer ‘inventos’ el entrenador del FC Cartagena para cubrir el carril derecho con Abdel Lah o Toni Villa en la derecha. Sin embargo, el problema pasa a la izquierda: tres futbolistas para la misma posición.

Con la llegada de Guti, Abdel Lah pasa a su posición natural en la izquierda. Carril donde también se desempeña Raúl Dacosta, quien fue titular en la primera jornada. Todo estaría en orden si no contara el FC Cartagena con Benito Ramírez en la misma posición. Y lo cierto es que no se cuenta con el canario.

Como publicó esta redacción el pasado viernes, el conjunto portuario abrió el caso ‘Benito Ramírez’. Le comunicó al jugador la necesidad de buscar una salida en las últimas horas de mercado y el entrenador no lo convocó para el primer encuentro sin lesión de por medio. Pese a completar toda la semana de entrenamientos con normalidad, el de Gran Canaria no contaba para el técnico por precaución ante la posibilidad de su fichaje por otro equipo. La firma de Álex Guti deja claras las intenciones del Cartagena en los extremos.

Efecto dominó

Pero aún tiene más que decir el conjunto cartagenero antes de que la persiana del mercado eche el cierre. Si Benito Ramírez acaba saliendo, vuelve a quedar una ficha senior disponible que puede utilizar la dirección deportiva. Y la posición más necesitada visto lo visto es la del delantero centro.

La aportación de Marcelo dos Santos en pretemporada no ha sido la esperada, a lo que se une su lesión durante las tres primeras semanas de competición. Eso deja sólo a Marcos Moreno en la punta del ataque, un futbolista sub 23 que apenas lleva unos días en el conjunto portuario. De hecho, no hubo un delantero centro puro en el primer once de la temporada con Toni Villa e Ibán Ribeiro como hombres más adelantados. Hay una posibilidad más que agotar.

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Según el periodista Ángel García, el FC Cartagena está a la espera de Álex Costa (23 años). Delantero centro madrileño de 1,91 metros que milita en el filial del Sevilla, en Segunda RFEF. El principal escollo para firmar al punta es el interés del Burgos. El año pasado jugó 34 partidos y marcó 4 goles con el Sevilla Atlético, llegando a ser convocado por el primer equipo.