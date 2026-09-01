ElPozo Murcia arranca la semana de la Supercopa

Se acabó el tiempo de pretemporada; ElPozo Murcia se juega el primer título de la temporada. Los murcianos disputarán el próximo 5 de septiembre (13.30 horas) las semifinales de la Supercopa de España ante Palma Futsal en el Palau Blaugrana, que será la sede del torneo. Después de rozar la gloria, perdiendo la final de liga frente al Barça, no habría mejor manera de darle comienzo a un nuevo curso que levantando el primer título y añadiendo la séptima Supercopa a las vitrinas del Palacio de los Deportes de Murcia.

Josan González y los suyos han estado todo el verano confeccionando una plantilla competitiva y con piernas jóvenes para hacer frente a un año lleno de retos. No solo pelearán por la liga, en su nuevo formato con los torneos de apertura y de clausura, sino que también volverán a luchar por conquistar Europa. ElPozo Murcia logró hacerse con un billete para la Champions League, después de seis años de ausencia.

Dudas en pretemporada

La pretemporada de ElPozo Murcia ha sido más sufrida de lo que se esperaba, pero los resultados es lo que menos importa de estos duelos; el volver a coger ritmo de competición y que los nuevos fichajes se adapten al estilo impuesto por Josan González es lo que se busca durante la preparación veraniega. Ahora, toca cambiar la mentalidad y volver a meterse en el mono de trabajo para asaltar el Palau Blaugrana y hacerse con la séptima Supercopa de España del club.

La mala noticia para este comienzo de temporada son las lesiones de Ligeiro y de Edu Sousa. El ala brasileño, que fue de menos a más la temporada pasada y acabó siendo un quebradero de cabeza para los defensores rivales, sufre una lesión meniscal en su rodilla izquierda y fue intervenido la semana pasada. El guardameta luso también será ausencia en este inicio de competición, por una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha.

Como ya mencionó Adrián Rivera durante la pretemporada, las bajas de Ligeiro y de Edu Sousa son significativas, pero sabe que tienen jugadores de sobra para suplirles. Josan González cuenta con sus cuatro nuevas incorporaciones, que ya han tenido sus primeras apariciones durante los partidos preparatorios. Pachu, Santa Cruz, Drahovsky y Antonio Navarro son las cuatro apuestas de ElPozo Murcia para este nuevo curso.

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La liga, que estrena nuevo formato, con dos torneos, apertura y clausura, arranca el próximo 12 de septiembre y los murcianos viajarán hasta tierras gallegas para medirse a Noia Portus. Sin embargo, antes del comienzo del torneo de apertura, primero tendrán que irse hasta la Ciudad Condal para disputar la Supercopa de España. El sábado 5 de septiembre a las 13.30 jugarán las semifinales frente a Palma Futsal. Por el otro lado del cuadro estarán el Barcelona y Jaén Paraíso Interior. Los murcianos esperan estar a la altura, comenzando el año con un título y sumando su séptima Supercopa a su palmarés.