Carlos Alcaraz: "Me siento genial"

Carlos Alcaraz tuvo un regreso exitoso en el US Open, en el mismo escenario donde se dio a conocer a nivel mundial en 2022 y donde el año pasado logró su segundo título en Nueva York. Muchas expectativas había en torno al regreso del tenista murciano después de cuatro meses de baja. Y cumplió con una nota alta aunque, como era de esperar, acusó la falta de ritmo en la alta competición. Después del choque, el murciano lo dejó claro: “Me siento genial”, dijo, para añadir que su muñeca no le había ocasionado ningún problema.

“He tratado de disfrutar y de no pensar en nada más”, fueron las primeras palabras de Alcaraz en la rueda de prensa posterior al encuentro de primera ronda. “Después de casi cuatro meses y medio, no sabes cómo va a estar tu cuerpo y tu mente, pero he intentado ir juego a juego, disfrutando cada punto y del cariño del público. Después del partido mi cuerpo se siente genial y estoy muy feliz por haberlo logrado”, explicó el pupilo de Samuel López.

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

¿Y cómo sintió la muñeca? La respuesta a esa pregunta era la más esperada. Y Alcaraz aseguró que “está libre de dolor”, para añadir que “no sé como se habrá visto desde fuera, pero he golpeado a la bola con normalidad. El brazo y la muñeca se han sentido genial, aunque voy a tener precaución en los próximos días y también antes de los partidos”.

El saque fue la faceta del juego donde en estos momentos tiene bastante margen de mejora. No ocultó que “es el golpe con el que más he sufrido”, pero desveló que “en parte la velocidad a la que he sacado ante Safiulin se debía un poco a una estrategia táctica por el perfil de mi rival. El objetivo es tratar de sacar normal de nuevo, pero es un golpe que siempre me ha costado, pero seguro que volverá”, reconoció.

Admitió que el encuentro de su regreso fue complicado a nivel emocional, admitiendo que “empecé el día muy nervioso, muy nervioso. En todo momento pensaba que por fin volvía a competir y tuve más nervios de lo normal, pero me encontraba feliz porque mi objetivos es competir y ver comprobar las reacciones de mi cuerpo. Ahora no sé si llegaré muy lejos, pero estoy muy feliz, En cierto modo había olvidado lo que es competir y por eso estaba nervioso”, precisó.

Además, también se refirió para cerrar la rueda de prensa a la eliminación en primera ronda de Novak Djokovic: “Es una gran sorpresa, pero en cada Grand Slam es muy difícil pasar de ronda y cada rival es muy duro. Tienes que ganarte la victoria desde la primera bola hasta la última”, comentó sobre el serbio, que se encontraba en su parte del cuadro, “pero en semifinales, que es lejísimos para mí en estos momentos. Solo pienso en ir ronda a ronda”, terminó diciendo.