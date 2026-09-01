Carlos Alcaraz ante Faria en el US Open: a qué hora juega y dónde verlo

Carlos Alcaraz, tras su victoria ante Roman Safiulin en primera ronda en tres sets, se enfrentará al portugués Jaime Faria en su segundo encuentro en el US Open. Ambos pertenecen a la misma generación, la de 2003, pero el tenista de Lisboa llegó al circuito ATP bastante más tarde que el murciano, pero en los dos últimos años ha tenido una espectacular progresión que le ha llevado a establecerse en el ‘top 100’ de la ATP -en la actualidad ocupa el puesto 72-.

No será un partido sencillo pese a la diferencia de ranking puesto que Faria ha llegado al US Open después de realizar buenos encuentros en Cincinnati. El ritmo en alta competición es la mayor diferencia entre ambos actualmente. El luso, al que nunca se ha enfrentado Alcaraz, disputó seis encuentros en el Masters 1000 previo al US Open. Superó la ronda previa y en el cuadro final derrotó a Ben Shelton, sexto cabeza de serie, para caer en octavos de final ante Lorenzo Musetti.

Faria, que este año ha llegado a la final en dos Challenger, en Sao Paulo (Brasil) y Mauthausen (Austria), y fue cuartofinalista en el ATP 500 de Río, es un jugador muy ofensivo, al que le gusta acortar los puntos. Mide 1,88 metros y gracias a su estatura saca un buen rendimiento en el saque, aunque no sea un especialista. Cuando logra conectar el primer servicio, suele pasar al ataque con el resto del rival. Además, su segundo saque suele ser profundo, por lo que tratará con el mismo que el resto del murciano quede a mitad de pista.

El portugués derrotó en primera ronda en un duelo intenso a cinco sets al estadounidense Jenson Brooksby, 74 de la ATP al que también había ganado en primera ronda de Cincinnati. Se impuso en los dos primeros sets y perdió los dos siguientes, pero en el quinto logró cerrar el encuentro con un 6-2. Aunque sus mejores resultados los ha logrado en tierra, ha demostrado una importante evolución en pista rápida en el último año.

Carlos Alcaraz, celebrando un punto en el partido de su reaparición / Mathias Schulz / Zuma Press / Europa Press

Después de su victoria en primera ronda ante Roman Safiulin, el murciano descartó cualquier tipo de duda sobre la recuperación de su muñeca derecha, la que le ha tenido de baja más de cuatro meses: «Me siento genial», dijo, para añadir sobre el encuentro que «he tratado de disfrutar y de no pensar en nada más». «Después de casi cuatro meses y medio, no sabes cómo va a estar tu cuerpo y tu mente, pero he intentado ir juego a juego, disfrutando cada punto y del cariño del público. Después del partido mi cuerpo se siente genial y estoy muy feliz por haberlo logrado», explicó el pupilo de Samuel López.

Alcaraz aseguró que «está libre de dolor» en la muñeca derecha y que «no sé como se habrá visto desde fuera, pero he golpeado a la bola con normalidad. El brazo y la muñeca se han sentido genial, aunque voy a tener precaución en los próximos días y también antes de los partidos».

Admitió que el encuentro de su regreso fue complicado a nivel emocional, admitiendo que «empecé el día muy nervioso, muy nervioso. En todo momento pensaba que por fin volvía a competir y tuve más nervios de lo normal, pero me encontraba feliz porque mi objetivo es competir y comprobar las reacciones de mi cuerpo. Ahora no sé si llegaré muy lejos, pero estoy muy feliz. En cierto modo había olvidado lo que es competir y por eso estaba nervioso», terminó diciendo.

A qué hora y dónde verlo

El encuentro entre Alcaraz y Faria será el último de la jornada en la pista principal Arthur Ashe y se disputará a continuación del duelo entre Aryna Sabalenka y Polina Iatcenko, que está previso su inicio a la una de la madrugada. Por tanto, no se espera que comience antes de las tres de la madrugada del jueves en nuestro país. En España se podrá ver a través de Movistar Plus +, en el dial 7 o #Vamos.