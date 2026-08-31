Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre

La Vuelta Ciclista a España vuelve a la Región esta semana. Será con una etapa llana de 153,8 kilómetros con salida en Cartagena y final en Lorca. Por tercera ocasión, la ciudad trimilenaria será escenario de un inicio de jornada, siendo la última vez en 2023.

Control de firmas y salida neutralizada

El control de firmas, donde los aficionados podrán ver de cerca a los corredores, se llevará a cabo en la Plaza Héroes de Cavite entre las 12:30 y 13:40 horas. El recorrido neutralizado, que partirá a las 13:50 horas, transcurrirá por Paseo Alfonso XIII, calles Joaquín Navarro Coromina, Real y Menéndez Pelayo, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll y Plaza Almirante Bastarreche para un total de 6,4 kilómetros.

Recorrido

Tras la salida desde Cartagena, el pelotón tomará en dirección a Portmán para después pasar por varias localidades del Mar Menor como Los Belones, Los Nietos, Los Urrutias y El Carmolí, para seguir en dirección a Los Alcázares y girar hacia Torre Pacheco. Tras pasar por Roldán y Balsapintada, alcanzarán los corredores Fuente Álamo para seguir por Cuevas de Reyllo y Los Cánovas buscando Totana por Los Cantareros y El Paretón. En la localidad alfarera habrá un sprint intermedio antes del único puerto puntuable, de tercera categoría, en Aledo. Desde allí el pelotón descenderá hasta Lorca, donde la meta estará ubicada en la carretera de Granada.

Horarios de paso de la etapa de la Vuelta a España en la Región / L.O.

Estos son los puntos de paso y los horarios previstos por la organización:

Salida lanzada 14:05

Los Partidarios 14:11

Portmán 14:22

Los Belones 14:25

Los Nietos 14:34

Estrella de Mar 14:44

Los Urrutias 14:45

El Carmolí 14:47

Los Alcázares 14:51

Torre Pacheco (Avenida Juan Carlos I, carretera de Roldán y Avenida Plácido Domingo) 15:09

Roldán 15:22

Balsapintada 15:35

Fuente Álamo (calle Corverica, Avenida Reyes de España, Plaza San Agustín, calle Lorca, Avenida de Andalucía) 15:43

Cuevas de Reyllo 15:52

Los Cánovas 15:58

Los Cantareros 16:12

El Paretón 16:14

Cruce Totana-Lorca 16:15

Totana (Avenida Juan Carlos I) 16:27

Sprint intermedio 16:28

Rotonda dirección Aledo 16:29

Alto de Aledo (tercera categoría) 16:46

Lorca (calles San Fernando, Beato Fray Pedro Soler, Don Juan Mínguez, Mayor, Avenida del Paso Encarnado, Avenida de Europa, Juan Antonio Dimas) 17:15

Rotonda (calles Alcalde Leoncio Collado, Poeta Parra Vico, Avenida Alcalde José Antonio Gallego, Ronda Sur, Camino Viejo del Puerto y Avenida Presidente Alfonso Suárez) 17:15

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