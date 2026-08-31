El Real Murcia conoce hoy a su nuevo rival en Copa Federación

El Real Murcia conocerá hoy cuál será su rival en los dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa Federación, competición que reparte cuatro billetes para jugar la próxima edición de la Copa del Rey. Después de superar las eliminatorias regionales, los de Guilló llegan a la segunda etapa de esta aventura. Este viernes conocían la configuración realizada por la Federación y hoy lunes entrarán en el sorteo que se celebrará a las 13.00 horas y que determinará el camino de los murciansitas.

El Real Murcia estará en la Copa C, correspondiente a los equipos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Canarias, junto a CDA Navalcarnero, CF Talavera de la Reina, Atlético Saguntino, representante de la Comunidad Valenciana, Orihuela CF, CD Mensajero y UD San Fernando.

El sorteo dará lugar a cuatro cuadros clasificatorios, cada uno compuesto por ocho equipos, en los que se disputarán las eliminatorias de dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final.

Cada una de las eliminatorias contará con su correspondiente sorteo, siendo el último de ellos el que también determine el orden de local y visitante en las semifinales y en la final.

Óscar Gil, del Real Murcia, durante el encuentro ante el Cotillas de Copa Federación. / Israel Sánchez

La Copa Federación cuenta, además, con un importante aliciente deportivo. Los cuatro equipos que alcancen las semifinales obtendrán una plaza en la Copa del Rey, convirtiendo esta competición en una vía de acceso al torneo copero.

Las fechas

A la espera de rival, los dieciseisavos de final se jugarán el 9 de septiembre. El día 16 de ese mismo mes tendrán lugar los octavos, mientras que los cuartos serán el día 30. Las semifinales están fijadas para el 14 de octubre y la final se llevará a cabo el 14 de noviembre.