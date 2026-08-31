Un Real Murcia con cinco atrás y muchas cosas por ajustar

Sergi Guilló no dudó en afirmar el viernes que firmaba ganar todos los partidos por 1-0 y ascender. Falta mucho para saber si el Real Murcia estará el próximo curso en Segunda División, pero por ahora ya en su primer partido ya ha sumado tres puntos. Los goles de Javi Moreno y Flakus fueron suficientes para salvar el examen ante el Hércules en el Rico Pérez, pero mirando más allá del marcador, Sergi Guilló tiene muchas cosas que ajustar. Sobre todo, si el técnico ilicitano refuerza su apuesta por su plan, un plan que está basado en una defensa de cinco, en la que los carrileros -el sábado Víctor Olmedo y Cristo Romero- tienen la misión de generar desconcierto en el rival para favorecer el ataque de los murcianistas.

Es verdad que Víctor Olmedo dejó muy buenas sensaciones, y es cierto que el Real Murcia especialmente en el inicio fue capaz de tener superioridad por bandas, pero también es cierto que esas llegadas acababan con centros sin peligro y en acciones que no hacían daño a la zaga del Hércules. De hecho, solo un chispazo de Javi Moreno en el segundo tiempo rescató a un Real Murcia que hasta ese momento sufría más que se beneficiaba de la defensa de cinco planteada por Guilló.

Porque una vez que el Hércules empezó a acumular posesión de balón, los granas se vieron completamente desbordados. Porque apostar por tres centrales -Jorge Mier, Héctor Pérez y Joan Rojas- y dos carrileros -Víctor Olmedo y Cristo Romero- obliga a eliminar una pieza del centro del campo, y esa inferioridad en la zona de creación fue aprovechada muy bien por el Hércules. Aunque Palmberg dejó buenas sensaciones por momento, no dio abasto a la hora de frenar las acometidas del rival, a la vez que Óscar Gil parece estar todavía lejos de la forma física que le hizo liderar a los granas en el tramo final del pasado curso.

Javi Moreno festeja el gol marcado en el Rico Pérez que supuso el 0-1 en el Hércules-Murcia. / Pepe Valero

Desde pretemporada dejó claro Guilló que el central deberá asumir las funciones de pivote como ya ocurrió cuando aterrizó en Nueva Condomina el pasado mes de enero. De hecho, pese a que parecía una de las urgencias del mercado y más teniendo en cuenta los sufrimientos del pasado curso, Manuel Sánchez Breis ha decidido no hacer ningún esfuerzo para conseguir un fichaje para esa zona del campo.

Será Oscar Gil el encargado de asumir las funciones de pivote, pero de momento demostró que todavía necesita minutos de competición para coger el ritmo y poder asumir más metros en una zona que queda debilitada ante la apuesta por la defensa de cinco.

Sin equilibrio en el centro del campo, mostrando debilidad por momentos y cometiendo pérdidas de balón que no ayudaba, el Real Murcia confirmó en el Rico Pérez que su plan todavía necesita bastantes ajustes. Porque si los murcianistas se marcharon al descanso con el 0-0 en el marcador fue gracias a las intervenciones de Dani Jiménez y al mal día de Antoñín.

Aficionados del Real Murcia el pasado sábado en el Rico Pérez. / Pepe Valero

Un debut perfecto

Fue capaz el meta del Real Murcia de firmar un debut perfecto. Una de las grandes apuestas de este mercado apareció a la primera para tapar algunas lagunas en la defensa de tres, donde a Jorge Mier, Héctor Pérez y Joan Rojas le ganaron varias veces las espaldas.

Serán de ayuda a la hora de llevar a cabo los ajustes la recuperación de futbolistas llamados a ser el motor del Real Murcia, como ocurre con Moyita y con Chema Núñez. Ambos se han pasado el mes de agosto en la enfermería, y aunque ya entraron en la convocatoria frente al Hércules, no estaban al 100% para entrar en el once. Esa falta de efectivos llevó a Guilló a apostar por Óscar Gil y Palmberg.

El delantero David Flakus, del Real Murcia, autor del segundo gol de los granas en Alicante. / Pepe Valero

Ya en la segunda parte Chema Núñez tenía la oportunidad de jugar los últimos minutos -entró en el 81-. En cambio Moyita vio todo el partido desde el banquillo. Veremos a ver si una vez que ambos estén listos para entrar en el once, si Guilló les incluye en el plan inicial o si el técnico ilicitano opta por cambiar el sistema para dotar de mayor equilibrio al centro del campo.

Con solo una jornada disputada, quedan muchas pruebas para hacer para ver al Real Murcia que tiene en mente Sergi Guilló, pero de momento es que por ahora, después de la visita al Rico Pérez, los murcianistas ya tienen tres puntos en la clasificación. Porque con tres puntos los ajustes serán más fáciles de llevar a cabo.