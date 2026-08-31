Los laterales, claves en el ‘nuevo’ FC Cartagena

Debutó el FC Cartagena con victoria en Algeciras en un partido que sigue dejando conclusiones. Muchas de ellas, positivas y sorprendentes tras la mala pretemporada del cuadro portuario. Otras, negativas y corregibles como admitió el propio Íñigo Vélez en rueda de prensa. Una clave importante del primer triunfo de la temporada estuvo en los laterales: hiperactivos, concentrados e incisivos. Es una zona principal para el entrenador albinegro y ya da sus primeros frutos.

El tema de los laterales parece contar con toda la atención de Íñigo Vélez. Desde la confección de la plantilla, el Cartagena ha cuidado esta posición con mimo. Fue de las primeras que resolvió en el mercado con la única incorporación de Adrián Corral y con la continuidad de tres hombres que le demostraron al entrenador compromiso y fidelidad el curso pasado. Dos jugadores por banda, como es habitual: Dani Perejón y Marc Jurado en la derecha y Nacho Martínez con Corral en la izquierda.

Jurado adelanta a Perejón

En el primer once de la temporada se constató quién ha convencido al entrenador en pretemporada. El primer debate del curso lo ganaron Marc Jurado y Nacho Martínez. Por un lado, el veterano lateral izquierdo cuenta con la ventaja de la experiencia sobre Adrián Corral -que tiene 23 años- y de haber jugado ya para Vélez. Sorprendió más la titularidad de Marc Jurado sobre Dani Perejón. El catalán parece haber ‘adelantado’ al sevillano, quien fue titular indiscutible desde la llegada del técnico vitoriano.

Los primeros minutos del curso fueron para Jurado. Está mostrando crecimiento el defensa y fue en el Nuevo Mirador uno de los principales argumentos del cuadro albinegro. Estuvo correcto en defensa y se prodigó en ataque con peligrosos centros al área y mucho recorrido. Su gran estado físico le permitió incluso adelantarse al extremo en los últimos minutos cuando Vélez dio entrada a Perejón por Richarte. Desde allí puso el centro que provocó el penalti del 1 a 3.

Los jugadores del FC Cartagena celebran uno de los goles en el Nuevo Mirador. / LOF

Nacho, eterna juventud

Nacho Martínez comenzó la temporada como la terminó: de titular. El madrileño, con 37 años, cumplió durante más de una hora y fue clave en la reacción del equipo al empate provocando el gol en propia. En el 64 fue sustituido por Corral para mantener la intensidad, pero su partido fue realmente bueno ante un rival que se volcó por banda y le dio bastante trabajo.

Por lo visto en pretemporada y en el primer encuentro, Martínez seguirá por delante de Corral. No obstante, la aportación de Adrián Corral será necesaria cuando el madrileño decaiga en su físico.

Así las cosas, se constató en el estreno liguero del FC Cartagena la importancia de los laterales. Jugaron los cuatro y los cuatro tuvieron impacto. Jurado y Nacho empiezan por delante, pero no parece un debate cerrado. Sin dudas, es una de las claves del ‘nuevo’ Cartagena.

Nacho Martínez, del FC Cartagena, durante el Trofeo Carabela de Plata celebrado en el Cartagonova. / Alex Moreno

No ganaba en la primera jornada de la liga desde 2017

El FC Cartagena rompió en el Nuevo Mirador de Algeciras una racha de nueve años sin ganar el primer encuentro de la temporada. La última que lo hizo fue en 2017. Para encontrar el anterior éxito hay que remontarse al 19 de agosto de 2017. En el estadio Cartagonova y en el grupo IV de Segunda B, el equipo entrenado entonces por Alberto Monteagudo, se impuso por 3-2 al Recreativo de Huelva. Fue un encuentro abierto y con alternativas que acabó con celebración local.

Desde entonces había inaugurado el campeonato cinco veces con derrota y tres con empate, con seis goles a favor y trece en contra. Una estadística que engloba tres categorías, diferentes entrenadores y plantillas completamente renovadas. Ni en la antigua Segunda B, ni durante sus cinco campañas consecutivas en Segunda División, ni en el posterior regreso a Primera Federación logró el Cartagena quitarse ese lastre. El proyecto de Íñigo Vélez ha logrado romper esa dinámica con la victoria ante el Algeciras.

FC Cartagena vs Recreativo de Huelva. Estadio municipal Cartagonova, año 2017 / IVAN URQUIZAR

Aridane, al Atlético Paso

Por otro lado, Aridane Hernández, que militó en el FC Cartagena durante la segunda vuelta del curso pasado, se marcha a Segunda RFEF. El central canario realizó la pretemporada con el Eldense, de Segunda División, pero no ha terminado firmando por el club alicantino. Incluso en algún momento del verano se rumoreó su posible vuelta al Cartagena. Ahora ficha por el equipo de La Palma, el CD Atlético Paso, que ascendió en junio a Segunda RFEF.