El extremo Álex Guti, nuevo fichaje del FC Cartagena

El FC Cartagena ha incorporado a otro jugador de ataque a su plantilla. Álex Guti Hernández (Algeciras, 11 de octubre de 2000) es un extremo derecho que procede del Nea Slimina de Famagusta de Chipre, con el que ha alcanzado el ascenso a Primera División.

Álex Guti, que ya podría debutar este sábado en el estadio Cartagonova ante el Nástic de Tarragona, se formó en el Algeciras, debutando con el primer equipo cuando tenía 17 años de edad. Después jugó en el Xerez y Los Barrios para incorporar a continuación a la cantera del Sevilla FC.

Su estreno en Primera RFEF fue en la temporada 2022-2023 con la Real Balompédica Linense, con la que disputó 26 partidos y marcó 4 goles. Las dos siguientes temporadas las jugó también en Primera RFEF pero con el Atlético Sanluqueño, anotando 8 goles y dando 4 asistencias en 73 partidos.

En sus tres temporadas en la categoría disputó 99 partidos, en los que logró 11 goles y dio 5 asistencias. La pasada campaña, en Chipre, hizo 4 goles y dio 3 asistencias en 25 partidos.

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“Me considero un jugador sobre todo muy comprometido, trabajador, constante y en cuanto a mis cualidades entiendo que soy rápido, me gusta encarar, llegar a la línea de fondo. Siempre me propongo desequilibrar en ataque, pero cuando hay que defender soy el primero en echar una mano al equipo”, declaró en una entrevista a Europa Sur el futbolista durante su etapa en el Linense, donde fue suplente durante la primera parte de la temporada, pero después se ganó un puesto en el once titular a base de buenas actuaciones.