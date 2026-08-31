DeJulius, en pleno conflicto con el UCAM, no acude a las Ventanas FIBA y acumula rodaje con el Besiktas

El 'caso DeJulius' suma un nuevo capítulo con el base norteamericano ya integrado en la dinámica del Besiktas. Y es que, pese a que su situación contractual con el UCAM Murcia CB continúa pendiente de resolución, tras anunciar a mediados del pasado julio su intención de no cumplir el acuerdo firmado con el club murciano hasta 2028, el jugador disputó el primer amistoso de pretemporada con el conjunto turco y contribuyó con 9 puntos al triunfo del Besiktas ante el Tofaş (92-88).

La otra circunstancia llamativa de este fin de semana es que DeJulius no ha participado con la selección de Eslovaquia en la actual ventana FIBA de los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027. Su ausencia adquiere especial relevancia porque DeJulius ya había disputado dos partidos con Eslovaquia el pasado mes de febrero, siendo jugador del UCAM Murcia. Su participación con el equipo eslovaco también fue determinante para que pasara de tener la condición de jugador extracomunitario a comunitario, al obtener el pasaporte de Eslovaquia.

El hecho de que el jugador no haya acudido ahora a la convocatoria no está directamente relacionado con el conflicto contractual que mantiene con el club murciano, ya que afectaría a su relación con el club y no a las federaciones nacionales, por lo que el estadounidense podía ser convocado y jugar con Eslovaquia mientras su situación contractual seguía pendiente de resolución.

DeJulius, en el reconocimiento médico con el Besiktas. / | BESIKTAS

Ante esa situación, la entidad universitaria inició acciones legales ante la FIBA y la jurisdicción ordinaria para defender sus derechos. La entidad sostiene que DeJulius no puede incorporarse a otro club sin que previamente exista un acuerdo entre las partes o una resolución que le permita desvincularse del conjunto murciano.

Septiembre, un mes clave

La previsión es que hasta mediados de septiembre no se vuelva a tener noticias del asunto, que en estos momentos está en manos de la FIBA y de la justicia ordinaria. Salvo que el Besiktas quiera mover ficha antes de que la FIBA, a través del BAT (Tribunal Arbitral del Baloncesto), que es un órgano dedicado a resolver disputas financieras y contractuales en el baloncesto internacional, resuelva el caso, no se espera ninguna novedad.

David DeJulius, tras el partido del UCAM Murcia de la pasada temporada contra el Casademont Zaragoza en el Palacio de los Deportes / Juan Carlos Caval

Pero conforme se acerque el momento del inicio de la competición, al club turco sí que le apremiará tener el pase internacional del jugador, que la Federación de Turquía deberá solicitar a la Española, que a su vez debe consultar con el UCAM Murcia si da el visto bueno a su concesión. Como eso no ocurrirá, o el Besiktas negocia con el club murciano una contraprestación económica por el traspaso o la denominada Letter of Clearance no será validada salvo que exista en ese momento una resolución del BAT.