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Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Carlos Alcaraz, listo para debutar en el US Open

Carlos Alcaraz, listo para debutar en el US Open / X Alcaraz

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Dioni García

Dioni García

Comienza una semana marcada por el regreso de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses de baja. Además, la Vuelta Ciclista a España llega a la Región el próximo miércoles con una etapa entre Cartagena y Lorca. En fútbol, el Real Murcia y el FC Cartagena juegan este fin de semana ante sus aficiones tras estrenarse con victoria, mientras que el Águilas visitará al Sant Andreu. Además, en fútbol sala, ElPozo Murcia afronta el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

Lunes, 31 de agosto

FÚTBOL: Primera División

Osasuna-Getafe (Movistar) 19:30

Barcelona-Rayo (DAZN) 21:30

TENIS: US Open

Carlos Alcaraz-Safiulin (Movistar) 19:00

BALONCESTO: Ventanas FIBA

Grecia-España (Teldeporte) 18:30

Martes, 1 de septiembre

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Alcaraz-Elche Sierra (Teledeporte) 14:30

TENIS: US Open

1ª ronda (Movistar) 17:30

Miércoles, 2 de septiembre

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Cartagena-Lorca (Teledeporte) 14:30

Enric Mas celebra su victoria en la Aitana.

Enric Mas celebra su victoria en la Aitana. / X @lavuelta

TENIS: US Open

2ª ronda (Movistar) 17:30

Jueves, 3 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Real Sociedad-Celta (Movistar) 21:00

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Vera-Calar Alto (Teledeporte) 14:30

TENIS: US Open

2ª ronda (Movistar) 17:00

Viernes, 4 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Betis-Real Madrid (Movistar) 21:00

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Almuñécar-Loja (Teledeporte) 14:30

BALONCESTO: Mundial femenino

España-Alemania (Teledeporte/Movistar) 17:45

TENIS: US Open

3ª ronda (Movistar) 17:00

Sábado, 5 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Athletic-Atlético (Movistar) 16:15

Rayo-Racing (Movistar) 18:30

Villarreal-Deportivo (Movistar) 21:00

Primera RFEF

Sant-Andreu-Águilas (FootballClub) 18:15

Cartagena-Nástic (M+/FootballClub) 18:45

Segunda RFEF

Imperial-Orihuela 18:30

Castellonense-UCAM Murcia 19:15

Alcoyano-Cieza 20:00

FÚTBOL SALA: Supercopa

ElPozo Murcia-Palma (Teledeporte) 13:30

Barça-Jaén (Teledeporte) 16:15

ElPozo Murcia, campón de la Copa Presidente 2026

ElPozo Murcia, campón de la Copa Presidente 2026 / FRANCISCO PENARANDA SAURA

BALONCESTO: Mundial femenino

Mali-España (Teledeporte/Movistar) 11:30

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Jaén-La Pandera (La 2) 14:30

TENIS: US Open

3ª ronda (Movistar) 17:00

Domingo, 6 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Valencia-Barcelona (Movistar) 16:15

Málaga-Levante (Movistar) 18:30

Alavés-Osasuna (Movistar) 18:30

Espanyol-Sevilla (Movistar) 21:00

Primera RFEF

Real Murcia-Teruel (Football/Fan Play) 18:15

Segunda RFEF

Minera-Peña Deportiva 11:00

Yeclano-Atl. Baleares 11:30

Lorca-Elche Ilicitano 19:00

FÚTBOL SALA: Supercopa

Final (Teledeporte) 18:45

CICLISMO: Vuelta Ciclista a España

Palma del Río-Córdoba (La 2) 14:30

TENIS: US Open

Octavos de final (Movistar) 17:00

FÓRMULA 1: Gran Premio de Italia

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