Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una semana marcada por el regreso de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses de baja. Además, la Vuelta Ciclista a España llega a la Región el próximo miércoles con una etapa entre Cartagena y Lorca. En fútbol, el Real Murcia y el FC Cartagena juegan este fin de semana ante sus aficiones tras estrenarse con victoria, mientras que el Águilas visitará al Sant Andreu. Además, en fútbol sala, ElPozo Murcia afronta el primer título de la temporada, la Supercopa de España.
Lunes, 31 de agosto
FÚTBOL: Primera División
Osasuna-Getafe (Movistar) 19:30
Barcelona-Rayo (DAZN) 21:30
TENIS: US Open
Carlos Alcaraz-Safiulin (Movistar) 19:00
BALONCESTO: Ventanas FIBA
Grecia-España (Teldeporte) 18:30
Martes, 1 de septiembre
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Alcaraz-Elche Sierra (Teledeporte) 14:30
TENIS: US Open
1ª ronda (Movistar) 17:30
Miércoles, 2 de septiembre
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Cartagena-Lorca (Teledeporte) 14:30
TENIS: US Open
2ª ronda (Movistar) 17:30
Jueves, 3 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Real Sociedad-Celta (Movistar) 21:00
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Vera-Calar Alto (Teledeporte) 14:30
TENIS: US Open
2ª ronda (Movistar) 17:00
Viernes, 4 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Betis-Real Madrid (Movistar) 21:00
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Almuñécar-Loja (Teledeporte) 14:30
BALONCESTO: Mundial femenino
España-Alemania (Teledeporte/Movistar) 17:45
TENIS: US Open
3ª ronda (Movistar) 17:00
Sábado, 5 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Athletic-Atlético (Movistar) 16:15
Rayo-Racing (Movistar) 18:30
Villarreal-Deportivo (Movistar) 21:00
Primera RFEF
Sant-Andreu-Águilas (FootballClub) 18:15
Cartagena-Nástic (M+/FootballClub) 18:45
Segunda RFEF
Imperial-Orihuela 18:30
Castellonense-UCAM Murcia 19:15
Alcoyano-Cieza 20:00
FÚTBOL SALA: Supercopa
ElPozo Murcia-Palma (Teledeporte) 13:30
Barça-Jaén (Teledeporte) 16:15
BALONCESTO: Mundial femenino
Mali-España (Teledeporte/Movistar) 11:30
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Jaén-La Pandera (La 2) 14:30
TENIS: US Open
3ª ronda (Movistar) 17:00
Domingo, 6 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Valencia-Barcelona (Movistar) 16:15
Málaga-Levante (Movistar) 18:30
Alavés-Osasuna (Movistar) 18:30
Espanyol-Sevilla (Movistar) 21:00
Primera RFEF
Real Murcia-Teruel (Football/Fan Play) 18:15
Segunda RFEF
Minera-Peña Deportiva 11:00
Yeclano-Atl. Baleares 11:30
Lorca-Elche Ilicitano 19:00
FÚTBOL SALA: Supercopa
Final (Teledeporte) 18:45
CICLISMO: Vuelta Ciclista a España
Palma del Río-Córdoba (La 2) 14:30
TENIS: US Open
Octavos de final (Movistar) 17:00
FÓRMULA 1: Gran Premio de Italia
Carrera (DAZN) 15:00
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