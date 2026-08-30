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Víctor Requena y Cristina de la Torre, los más rápidos en la Fuente del Sapo

La clásica prueba de la diputación cartagenera alcanza los treinta y un años de vida

Las mejores imágenes de la carrera 'Subida del Sapo' en El Algar

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Las mejores imágenes de la carrera 'Subida del Sapo' en El Algar / Iván Urquízar

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La Opinión

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El XXXI Cross Subida a la Fuente del Sapo de El Algar coronó al atleta del UCAM Cartagena Víctor Alejandro Requena, y Cristina De La Torre, del Comemillas Running. Requena se impuso con un tiempo de 29:01, superando al campeón de la Ruta de las Fortalezas 2025, Ramón Navarro, que cruzó la meta con 30:31, siendo tercero David Moral, del UCAM Cartagena, en 30:38. En el apartado femenino, De La Torre, con 37:53, estuvo acompañada en el podio por Lola Cegarra, del CD Trirunner (38:23) y Paula Sánchez (39:02). Por categorías los ganadores fueron Aurelio Guirao (juvenil), María Isabel Maldonado y Ramón Navarro (M35), Lola Cegarra y Germán Gutiérrez (M40), Sonia Navas y José Antonio Agüera (M45), Kleine Idalit Gómez y Mateo Pesquer (M50), Teresa López y Diego Agulló (M55), Sharon Morris y Miguel Ángel Fernández (M60), y Paula Sánchez y Ramón Vicente (promesa).

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