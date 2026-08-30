Usseyn Diao, más pólvora para el ataque del Real Murcia

El Real Murcia ha anunciado este domingo la incorporación del extremo senegalés Usseyn Diao, que la próxima semana cumplirá 21 años, para reforzar la primera plantilla de cara a la temporada 2026-27. El futbolista llega al conjunto grana después de competir la pasada campaña en Primera Federación con el Juventud Torremolinos, y de pasar por las categorías inferiores del Real Betis Balompié, por lo que conoce la categoría pese a su juventud.

Diao disputó durante el curso 2025-26 un total de 34 encuentros con el conjunto malagueño, 21 de ellos como titular, y anotó cuatro goles. El extremo había rechazado a comienzos de verano una oferta de renovación del Torremolinos y, desde entonces, se encontraba sin equipo a la espera de concretar su futuro. Formado en las canteras del Real Betis y el Cádiz, el nuevo jugador del Real Murcia afronta ahora un exigente desafío en la plantilla de Sergi Guilló.

El extremo senegalés destaca especialmente por su velocidad, explosividad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. Sus características le permiten actuar como jugador de banda y aportar profundidad, desequilibrio y capacidad de aceleración al ataque del conjunto murcianista.

Usseyn Diao, nuevo jugador del Real Murcia, el pasado curso con el Torremolinos ante Juan Carlos Real. / LOF

Con esta incorporación, el Real Murcia tiene prácticamente perfilada su plantilla para la temporada 2026-27 con la llegada de un futbolista joven que ya cuenta con experiencia en Primera Federación y que buscará dar un nuevo paso en su carrera. Diao ocupará ficha sub-23, pero tendrá una dura competencia por hacerse un hueco en los esquemas de Guilló.

Y es que el técnico ilicitano cuenta en su plantilla con Javi Moreno, autor del primer gol de la temporada en el triunfo ante el Hércules, Álvaro Bustos, Joel Jorquera y la opción de Alejandro Meca, jugador del Imperial que ha tenido mucho protagonismo durante la pretemporada, para las bandas.

El conjunto grana, en los dos últimos días que restan de mercado, podría buscar la llegada de un mediocentro sub-23 para reforzar la medular. Aunque, en un principio, todo apunta a tener cerrada su plantilla con este último movimiento.

El delantero español del Betis Assane Diao, hermano de Usseyn, celebra con su compañero Jesús Rodríguez (d) tras marcar el 2-2 durante el partido de la jornada décimo sexta de LaLiga EA Sports que disputaron Real Betis Balompié y FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz. (Betis) / Julio Muñoz. EFE

Hermano gemelo de Assane

Usseyn Diao es, además, el hermano gemelo de Assane Diao, futbolista que actualmente milita en el Como de Cesc Fábregas, que jugará la Champions League esta temporada, y que también pasó por el Real Betis. De hecho, disputó 28 partidos con el primer equipo antes de su traspaso al club italiano, alrededor de unos 12 millones de euros, y fue campeón de la Eurocopa Sub-19 en 2024 con España. No obstante, en marzo del pasado año, Assane fue citado por la selección absoluta de Senegal.