Todo preparado para el debut del Águilas FC en Primera RFEF

Después de un verano frenético, llegó el día del debut del Águilas FC en la Primera Federación. Será esta tarde a las 19.15 horas en el Centenario El Rubial ante la AD Alcorcón. «Tiene que ser una fiesta para la afición», explicaba Adrián Hernández en rueda de prensa, esperando «dar una muy buena versión para que la grada se sienta orgullosa de su equipo».

El técnico costero aseguraba ante los medios que el equipo «llega bien, con capacidad perfecta para competir», aunque avisaba que todavía «no estamos al 100%».

El partido de esta tarde en El Rubial significará el debut del Águilas FC en Primera Federación. Sin embargo, Adrián Hernández ya sabe lo que es la categoría, ya que se estrenó con el Yeclano Deportivo, y precisamente también lo hizo ante el Alcorcón. Sobre los madrileños, el preparador murciano decía que «es un equipo que está hecho para poder conseguir el ascenso, pero nosotros lo vamos a competir. Ellos estarán preocupado de nosotros, como nosotros de ellos».

En este inicio liguero, a Adrián Hernández le preocupa «la capacidad de competir del Alcorcón», explicando que «tiene jugadores de mucha calidad y todos los momentos con balón de ellos hay que minimizarlos».

Tres bajas para el inicio

Para la cita, Adrián Hernández no puede contar con el central Antonio Sánchez, quien tiene una sanción de tres partidos tras su expulsión en Sa Pobla en el partido del ascenso. Tampoco podrán entrar en la convocatoria Chris Martínez y Gonzalo Serrano, que siguen recuperándose de sus lesiones.

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Todo apunta a que el primer equipo titular de los costeros para este arranque de la temporada estará formado por Iván Martínez en la portería; Johan Terranova y Merchán en lo laterales, quedando Fromsa y Revuelta en el centro de la zaga; en la medular podría formar con Mario Abenza, Yasser y Adri Heredia; con una línea de tres en ataque con Serpeta y Josema Raigal en las banda y Javi Castedo en el centro.