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Pedro Acosta, segundo en Aragón tras un gran Marc Márquez

El piloto murciano es el único capaz de plantarle batalla al campeón del mundo

Towcester (United Kingdom), 09/08/2026.- Spanish Pedro Acosta, of the Red Bull KTM Factory Racing Team in action during the MotoGP race at the Motorcycling Grand Prix of Great Britain at the Silverstone Circuit race track in Towcester, Britain, 09 August 2026. (Motociclismo, Gran Bretaña, Reino Unido) EFE/EPA/TIM KEETON

Towcester (United Kingdom), 09/08/2026.- Spanish Pedro Acosta, of the Red Bull KTM Factory Racing Team in action during the MotoGP race at the Motorcycling Grand Prix of Great Britain at the Silverstone Circuit race track in Towcester, Britain, 09 August 2026. (Motociclismo, Gran Bretaña, Reino Unido) EFE/EPA/TIM KEETON / TIM KEETON / EFE

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Dioni García

Dioni García

Pedro Acosta volvió a ser el único capaz de plantarle batalla a Marc Márquez. En Motorland Aragón, donde consiguió su decimocuarto podio en MotoGP, el piloto murciano acabó segundo, siendo el primero de los mortales ante otra actuación estratosférica del campeón del mundo. Durante varias vueltas incluso rozó la primera plaza, cuando tras adelantar ambos a Marco Bezzecchi, ‘El Tiburón’ se pegó a la rueda trasera del catalán. Pero en el tramo final, la brecha se hizo insalvable, teniéndose que conformar una vez más con un segundo puesto en el Gran Premio de Aragón.

Acosta es el único piloto que no conduce una Aprilia o una Ducati capaz de mirar cara a cara a los reyes de la categoría. Pero su KTM no está a la altura de las dos motos italianas. Por ello, sus actuaciones tienen un valor extraordinario y justifican de sobra su fichaje para los dos próximo años por Ducati. La victoria se le sigue resistiendo en MotoGP, pero nadie duda en el paddock que es la alternativa más fiable.

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Fermín Aldeguer, el otro murciano de la parrilla que reaparecía tras perderse dos carreras por una lesión, también estuvo a un gran nivel y acabó en la sexta plaza.

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