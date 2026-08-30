Máximo Quiles logra en Aragón su séptima victoria de la temporada

El murciano Máximo Martínez Quiles quiere ser campeón del mundo cuanto antes. Y en Motorland Aragón amplió a 97 puntos su renta sobre el segundo clasificado, David Almansa, al lograr una victoria, la séptima de la temporada, mientras que el otro piloto de la Región de Moto3, Álvaro Carpe, quien estuvo luchando en todo momento por el podio, se quedó finalmente fuera al concluir cuarto tras tener varios problemas en las últimas vueltas. Quiles, pese a salir de una operación de clavícula, volvió a demostrar su ambición y clase.

Quiles y Carpe optaron por una estrategia conservadora, dejando en todo momento a David Almansa que liderara un grupo de cabeza que muy pronto se quedó en tres unidades, aunque posteriormente también se unió Marco Morelli.

Fue en el inicio de la undécima vuelta cuando el líder del Mundial se puso al frente de las operaciones. Y en el mismo punto del trazado donde Quiles había superado a Almansa, un giro después, Carpe superó al de Ciudad Real, quien le devolvió el adelantamiento poco después en una maniobra peligrosa. De esa pelea se aprovechó Máximo Quiles, quien abrió un hueco que obligó a los perseguidores a arriesgar más.

A cinco vueltas del final volvió a dar un giro de guion la prueba de Moto3. Almansa superó a Quiles y Carpe cayó a la cuarta plaza desplazado por Morelli. Pero el piloto del CFMoto Aspar dio otro giro de tuerca. Recuperó el liderato y se llevó a su rueda a Carpe, quien sufrió una salida de pista que logró solventar, pero sus rivales lo aprovecharon mientras que Quiles cogía entonces una distancia de casi un segundo que podría ser definitiva.

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Carpe no logró mantener el ritmo y Almansa llegó a la última vuelta pegado a la rueda trasera de Quiles, pero el líder del Mundial firmó su séptima victoria de la temporada pese a salir de una lesión de fractura de clavícula.