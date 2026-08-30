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El Lorca Deportiva ficha al extremo Sergi Esteban

Con la incorporación del madrileño, el equipo suma catorce caras nuevas para la presente temporada, reforzando su ataque

Sergi Esteban, en su etapa en el Valladolid

Sergi Esteban, en su etapa en el Valladolid / Real Valladolid

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Cayetano Montiel

Cayetano Montiel

A última hora de la tarde, el Lorca Deportiva hizo público el fichaje de Sergio Esteban Certero, quien nació en Madrid en 2024, por lo que tendrá licencia de sub-23.

Es extremo izquierdo, una posición donde el club lorquino no tenía mucho donde elegir. Llega procedente del Real Valladolid, en cuyo filial disputó veintinueve partidos, veinticuatro de titular, anotando cuatro goles en Segunda RFEF. Se formó en la cantera del Atlético de Madrid y en la temporada 2024-2025 estuvo cedido en el Arenteiro, de Primera RFEF.

Sergi Esteban se une a Keiser, Alain, Mateo Enríquez, Chesco, Cagigal, Sola, Carmona, Pedrosa, Mar García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz. En total, catorce caras nuevas.

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El citado jugador se incorporará este lunes y podrá estar a disposición del técnico, Sebas López, para el partido del próximo domingo ante el Elche Ilicitano en el estadio Artés Carrasco.

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