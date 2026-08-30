El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico

Maniobra magistral o chapuza impropia de un club profesional. No hay más opciones. El Real Murcia decidió alinear el sábado, en el Clásico, en un Rico Pérez con más de 15.000 espectadores en la grada, a Javi Moreno, que se marchó del país en el verano de 2025 para seguir jugando al fútbol en el extranjero. El almeriense rechazó la oferta de renovación del Hércules para enrolarse en el Pyunik Yerevan. Se marchó a la liga armenia con una sanción en vigor después de haber sido expulsado en la última jornada de liga, a los 25 minutos del pitido inicial, tras derribar a un futbolista del Atlético Sanluqueño sin mediar balón y luego encararse de forma airada con el colegiado... y con todo el que le salió al paso para tratar de calmarlo. Aquel ejercicio de furia en un duelo intrascendente le supuso un castigo importante: tres partidos de suspensión.

El destino, trilero impenitente, quiso que su primer encuentro oficial de regreso a España fuera en Alicante tras rubricar en julio un nuevo contrato hasta 2028 con el Real Murcia. Todo el mundo daba por hecho que el exblanquiazul debía cumplir 'condena' en las tres primeras jornadas de la liga que arrancó el sábado. Sin embargo, Sergi Guilló se guardó un as en la manga. Dinamitó el duelo de máxima rivalidad histórica alineándolo de inicio ante el estupor general. Según el conjunto grana, lo pudo hacer porque contaba con el beneplácito de la Real Federación Española de Fútbol, que avalaba esa posibilidad.

Javi Moreno y Javi Jiménez corren a por un balón en la banda durante el último Clásico en Alicante. / Áxel Álvarez

Nadie ha explicado formalmente las razones de ese visto bueno a la inclusión de Javi Moreno en el Clásico a pesar de estar, supuestamente, castigado por el Comité de Competición dependiente de la RFEF desde mayo de 2025. Por eso, antes de emprender acciones legales para reclamar el daño causado por la medida, el Hércules pedirá las explicaciones oportunas al órgano de gobierno de la liga para saber de primera mano las motivaciones que justifican el levantamiento de la sanción al autor del 0-1 en el triunfo grana en el Rico Pérez, bien sea de modo cautelar, bien sea de forma definitiva.

Vericuetos del reglamento

Se ha especulado mucho con lo acaecido, pero, de momento, nadie puede explicar sin miedo a errar que lo hecho por el Real Murcia se ajuste plenamente a derecho. El conjunto alicantino estudia todas sus opciones antes de elaborar el recurso que le sirva para, si ha lugar, impugnar el resultado del encuentro alegando alineación indebida de su rival. En teoría, desde la última actualización del reglamento FIFA, cuando un jugador abandona el fútbol español con una sanción incumplida, la RFEF está obligada a notificar dicho castigo pendiente a la federación de destino.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, las sanciones por suspensión de partidos deben cumplirse en la nueva federación internacional a la que el sancionado se traslada. Eso significaría que, si se demuestra que Javi Moreno completó su castigo en Armenia, estaba libre de cargas en su vuelta a la competición española y su alineación en el Clásico sería correcta.

Caducidad o prescripción de la sanción

La otra opción que puede validar la presencia del exherculano en el Rico Pérez es que haya prescrito aquel castigo de tres partidos impuesto por el Juez Único de Competición en 2025. Si la RFEF no comunicó debidamente a la federación armenia la sanción impuesta al atacante almeriense, puede que esta haya expirado de forma automática. Según el código disciplinario de la RFEF, las sanciones leves pierden su efecto al año, y las graves a los dos, de modo que entra dentro de lo factible que el exblanquiazul haya regresado a España con su expediente limpio validado por la federación armenia y, por ello, el jugador estuviera habilitado federativamente para competir desde la primera jornada.

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Javi Moreno celebra con rabia el tanto que abrió el marcador en el Hércules-Murcia de la jornada 1. / RMCF

Para que tenga efecto la impugnación de un partido de liga por alineación indebida del rival alegando esta causa disciplinaria, debía figurar una sanción activa en el sistema oficial de la RFEF (Novanet / Licencias) justo en el momento en el que el Real Murcia tramitó y validó la ficha de Javi Moreno. Si no es así, como sostiene el conjunto grana, la alineación del responsable del 0-1 es completamente legal y no hay sustento jurídico para que prospere un recurso que permita modificar el resultado final y dar los tres puntos al Hércules. De ahí que haya que recabar todos los datos y pesquisas oficiles antes de dar un paso tan significativo.