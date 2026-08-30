La etíope Enyew y el ugandés Cherotich ganan la Carrera Alcalde de Águilas

Las calles del centro de Águilas volvieron a convertirse, un verano más, en un gran circuito de atletismo con la celebración de la Carrera Internacional Nocturna Alcalde de Águilas, que este año alcanzó su XLII edición. La prueba contó con la participación de 720 deportistas de todas las edades, la mayor cifra de su historia, superando en un atleta los 719 inscritos en 2019.

La meta estuvo situada en la Plaza de España, aunque las salidas, según las distancias, se realizaron desde distintos puntos del recorrido, que discurrió por las calles aledañas a la plaza, como Conde de Aranda, Carlos III o Isaac Peral.

La prueba comenzó a las seis de la tarde con la salida de las categorías de entre 2 y 7 años y fue avanzando progresivamente a lo largo de la tarde con las distintas categorías. A las siete se dio la salida a las pruebas más multitudinarias: las de hombres, desde la categoría sub-18 hasta máster 35, y las de mujeres, desde sub-18 hasta máster 70.

Podio masculino de la Carrera Nocturna Alcalde de Águilas / Jaime Zaragoza

En la prueba masculina se impuso el sénior Daniel Perán, del Diego TEAM, con un tiempo de 15:51 en los 5.000 metros. Por su parte, la prueba femenina, también muy multitudinaria y con más de un centenar de participantes, fue ganada por la atleta independiente sub-23 Marta Madrid, que necesitó 19 minutos y 51 segundos para completar los 5.000 metros.

A las nueve de la noche se dio la salida a la prueba élite, en la que estaban en juego los trofeos Alcalde de Águilas, tanto en categoría masculina como femenina. Los atletas tenían por delante 10.000 metros y el ugandés Abraham Cherotich, con un tiempo de 29:51, fue el primero en cruzar la meta tras dominar la carrera desde el principio. Casi dos minutos después llegó el marroquí Zouhair El Janati, mientras que el español David Palacio, del CA Albacete, finalizó en tercera posición.

En la prueba femenina, la etíope Yeabsera Enyew fue la primera en cruzar la meta, con un tiempo de 35 minutos, lo que además le permitió finalizar décima en la clasificación general de una prueba en la que participaron 26 atletas. La segunda posición fue para la marroquí Nouhaila El Gazouir, con un tiempo de 35:25, mientras que la atleta del UCAM Cartagena Carmen Krawczynski entró en tercera posición con un registro de 36:31.

Ninguno de los vencedores, ni Abraham Cherotich ni Yeabsera Enyew, logró batir el récord de la prueba, que tiene establecido un premio económico adicional.

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La entrega de premios fue realizada por el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, a las puertas del Ayuntamiento, poniendo así el broche final a un nuevo éxito de esta cita deportiva.