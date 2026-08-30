Carlos Alcaraz, en el US Open: dónde verlo y cuándo debuta

Ha llegado el momento del regreso en competición oficial para Carlos Alcaraz. El tenista murciano, después de cuatro meses ausente del circuito, se medirá este lunes en primera ronda al ruso Roman Safiulin, quien en la actualidad ocupa el puesto 99 de la ATP pero que llegó a estar en el 36 hace poco más dos años. Tras el aperitivo del dobles mixto y con el único rodaje de esos dos encuentros disputados la pasada semana con Serena Williams, el de El Palmar tendrá un estreno exigente en el US Open, donde tendrá como principal hándicap esa inactividad por los problemas en la muñeca derecha que le han impedido competir desde que en abril se retiró del Open de Barcelona.

Alcaraz en rueda de prensa en el US Open / X

No será un debut cómodo para el pupilo de Samuel López frente a un rival que le ganó en el Masters 1000 de París-Bercy en 2023. Safiullin, que tiene 29 años de edad, tiene un tenis agresivo y muy potente desde el fondo de la pista. Hace justo un año, en el US Open, cayó en segunda ronda y ya no volvió a competir hasta febrero de esta temporada por una lesión.

Regresó en el puesto 186 de la clasificación, por lo que recurrió a los Challenger para empezar a recuperar el terreno perdido, encadenando una racha de 16 victorias en 17 encuentros entre abril y mayo, triunfando en Oeiras 3 (Portugal) y Mauthausen (Austria). En Roland Garros entró en el cuadro final tras superar la previa, pero en primera ronda cayó frente a Casper Ruud, pero en Wimbledon se plantó en los octavos de final, donde ganó a Rublev y Fonseca y perdió ante Djokovic.

A qué hora y dónde verlo

El encuentro será el segundo de la jornada en la pista Arthur Ashe. Se jugará tras el duelo entre Sabalenka y Osorio que dará comienzo a las 17:30 horas, por lo que el inicio estará en torno a las 19:00 horas. Se podrá ver en España en Eurosport.