El Águilas perdona al Alcorcón en su estreno en Primera RFEF

No fue el debut deseado en Primera Federación por el Águilas FC, aunque pudo serlo. A falta de cinco minutos, Adri Heredia adelantaba a los costeros con un segundo gol, pero la inercia que llevaba el partido en la segunda parte hacía presagiar que el Alcorcón no perdería la cita, como así fue porque Luis Vacas, en el 89, puso el empate definitivo (2-2) en el marcador.

El encuentro llegó al descanso favorable para los blanquiazules tras una primera parte muy igualada, tanto en intensidad como en ocasiones. Los dos equipos no se guardaron nada y mantuvieron un ritmo trepidante, sobre todo con las llegadas por las bandas de los locales, a través de Serpeta y Josema Raigal, mientras que los visitantes lograban aproximarse al área de Iván Martínez mediante triangulaciones y pases interiores.

La cita se ponía a favor de los jugadores de Adrián Hernández con un gol en propia meta del central visitante Mayorga, quien, en su intento de despejar, impedía que su portero pudiera atrapar el esférico. Solo restaban diez minutos para el descanso, al que se llegó con la expulsión del visitante Omar tras ver la segunda cartulina amarilla.

Ficha técnica Águilas FC: Iván Martínez, Johan Terranova, Fromsa (Lobede, 70), Revuelta, Merchán, Mario Abenza (Adri Heredia, 70), Yasser, Serpeta (José Mas, 75), Josema Raigal Y Javi Castedo. AD Alcorcón: Miguel Bañuz, Ururita, Mayorga, Lancho (Gaixas, 90), Miguel Cuesta, Manzanara (Rivera, 84), Luis Vacas, Nicola (Berlanga, 78), Omar, Aparicio (Toni Caravaca, 90) y Davo. Goles: 1-0. Min. 34: Mayorga, en propia puerta. 1-1. Min. 60: Lancho. 2-1. Min. 85: Adri Heredia. 2-2. Min. 89:Luis Vacas. Árbitro: José María Aranda. Amonestó al local Josema Raigal; y al visitante Luis Vacas. Expulsó con doble cartulina amarilla a Omar en el tiempo añadido de la primera parte Campo: Centenario El Rubial. 2.500 aficionados.

Todo estaba a favor de los costeros: el marcador y la superioridad numérica. Sin embargo, incomprensiblemente, la imagen del equipo de Adrián Hernández cambió. Los visitantes ganaron tras la reanudación todos los balones divididos, llegando antes a la disputa del esférico e imprimiendo más velocidad al juego que los costeros, que se veían superados en prácticamente todas las jugadas.

Los locales no encontraban la forma de imponerse ante un equipo con un jugador menos. Tal fue así que, en el saque de un córner, el central Lancho remató el balón al fondo de la red sin oposición de la defensa local.

Aspecto de la grada del Centenario El Rubial en el encuentro ante el Alcorcón / Jaime Zaragoza

Con el empate, los blanquiazules intentaron volver a cogerle el ritmo al partido. El Alcorcón se posicionó en defensa para proteger su portería, pero, aun así, los costeros no encontraron la forma para controlar el encuentro.

Llegaron los últimos minutos y había que tirar de la heroica. Y así fue. Los balones al área eran rechazados expeditivamente por los visitantes y, en una de esas jugadas, a cinco minutos del final, Adri Heredia recogió en la frontal del área un rechace para lanzar a puerta y volver a adelantar a los blanquiazules (2-1).

Pero no era el día de los jugadores de Adrián Hernández. Los visitantes volvieron a superarlos en intensidad por la banda izquierda, y el esférico llegó a Luis Vacas en la frontal del área. El jugador lanzó a puerta y el balón golpeó en Adri Pérez, desviando su trayectoria y batiendo a Iván Martínez.

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El empate puede valorarse positivamente, pero que tiene que servir para aprender de qué va la Primera Federación. n