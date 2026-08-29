El UCAM Murcia llena de comodines la nueva baraja de Sito Alonso

El UCAM Murcia CB que Sito Alonso empiece a construir la próxima semana puede tener poco que ver con el que termine tomando forma después de varios meses de competición. Y esa transformación no será accidental, sino una de las claves del proyecto para esta temporada.

El técnico universitario, que no tendrá la plantilla al completo para trabajar hasta el próximo martes, cuando lleguen los seis internacionales tras la disputa de las Ventanas FIBA, afronta uno de sus mayores retos en la capital del Segura al tener que trabajar con la plantilla más profunda de los últimos años.

No obstante, precisamente esa será una de las principales armas para desplegar y mantener un juego rápido, imprevisible y en el que cada acción pueda convertirse en una amenaza para el rival. Porque la versatilidad del UCAM Murcia, que alternará por quinto año consecutivo el calendario de la Liga Endesa con el de la competición europea, va mucho más allá de tener jugadores capaces de ocupar más de una posición. La verdadera riqueza de este equipo estará en la posibilidad de cambiar de rol sin necesidad de cambiar de pieza.

Algo que ya ocurrió la temporada pasada, según los obstáculos que fueron apareciendo como las lesiones de varios jugadores importantes, pero que Sito Alonso ahora también tendrá en su mano como una decisión propia. Y es que el UCAM Murcia cuenta con una plantilla repleta de generadores de juego y de jugadores capaces de desempeñar diferentes funciones sobre la pista.

Howard Sant-Roos y Kaiser Gates, del UCAM Murcia, en el entrenamiento del CAR de Los Narejos. / Iván Urquízar

Sant-Roos, el mejor ejemplo

En las últimas tres temporadas, el mayor ejemplo de este aspecto ha sido Howard Sant-Roos. El conjunto universitario consiguió encontrar la fórmula y el equilibrio con el alero cubano la campaña pasada para optimizar su rendimiento, y algo así tratará de hacer con el resto de sus piezas este curso. Una temporada en la que, tras no poder contar con David DeJulius, al comunicar a mediados de julio su intención de no cumplir el contrato firmado hasta 2028 con el club murciano, el norteamericano Michael Forrest repetirá en la posición de base. Ya demostró que está capacitado para desempeñar este rol o compartir pista al lado de otro generador, como puede ser un Juani Marcos que llega desde el Barça y que, con características diferentes a las del jamaicano, también cuenta con el perfil de jugador ‘combo’.

Will Falk y Juani Marcos, ayer en el Palacio de los Deportes. / | UCAM MURCIA CB

Uno de los aspectos más llamativos de la pretemporada será ver cómo encaja y qué rol le otorga Sito Alonso a Souley Boum. Y es que quizás sea el más difícil de definir, al contar a priori con un poderío mucho más anotador. Su posición puede pasar a un segundo plano frente al rol que el técnico quiera otorgarle en cada momento, que sí que podría tener más importancia.

En la posición de escolta el capitán Jonah Radebaugh ya demostró el pasado curso que es un experto en asumir responsabilidades, ya sea fuera o dentro de la pista, el paso adelante ejercido el pasado año tras la ausencia de un Dylan Ennis que esta temporada tiene la opción de convertirse el máximo asistente de la historia del club en la ACB, fue clave. De hecho, el canadiense, que viene de superar una lesión en la muñeca, ha sido en Murcia donde ha evolucionado esta nueva versión en su juego.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante la sesión de ayer en el CAR de Los Narejos. / Iván Urquízar

Falk y Raieste son unos son claves en los engranajes defensivos de este equipo, pudiendo ocupar más de una posición con un rendimiento notable, mientras que Toni Nakic, Gates son perfiles de ‘cuatros’ capaces de abrir el campo y que han dado el paso desde la posición de alero.

Novedades en el pívot y ala-pívot

López de la Torre ofrece más recursos en el aspecto interior, al igual que un Marcis Steinbergs que viene de actuar como bisagra tanto para la posición de ala-pívot como la de pívot, una novedad este año en el UCAM Murcia teniendo en cuenta el factor de que cuenta como 'cupo' para la Basketball Champions League. Por lo que la versaltilidad se traslada también a la hora de poder realizar las convocatorias, donde tres jugadores deberán quedarse fuera este año.

Pansa posa con la camiseta del UCAM Murcia. / Prensa UCAM

En la posición de 'cinco' se estrenará un Jean-Marc Pansa que es la apuesta evidente del equipo murciano por ese juego rápido, físico en defensa y de muchas posesiones para complementar los roles, que sí que pueden ser los más definidos de la plantilla, de Emanuel Cate y Moussa Diagne.

Un UCAM Murcia, el de la temporada 2026-2027, que puede que sea menos importante quién juega en cada posición y adoptar mayor relevancia lo qué puede hacer cada jugador cuando esté sobre la pista.