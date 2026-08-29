El UCAM Murcia cierra su primera semana de pretemporada con trabajo físico y actividades en el Mar Menor

El UCAM Murcia CB ha cerrado este sábado en el CAR Región de Murcia de Los Narejos su primera semana de trabajo de pretemporada con una jornada diferente, en la que la plantilla ha combinado una sesión de kayak con ejercicios físicos sobre la arena. El conjunto dirigido por Sito Alonso comenzó el pasado miércoles su preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde ha desarrollado durante cuatro días buena parte del trabajo físico que marcará el inicio de la puesta a punto para la temporada 2026-27.

Tras las primeras jornadas de entrenamientos, con sesiones de gimnasio y pista y un importante componente de preparación física, el equipo ha cambiado este sábado el parqué por el entorno natural del Mar Menor. Los jugadores han realizado actividades en kayak y distintos ejercicios sobre la arena, dentro de una sesión orientada a seguir acumulando carga de trabajo y a reforzar también la convivencia y cohesión del grupo para crear la química tan necesaria para cuando arranque el nuevo curso.

La plantilla del UCAM Murcia realizando ejercicios sobre las instalaciones del CAR de Los Narejos. / UCAM Murcia CB

Esta primera semana de preparación se ha desarrollado, además, con una plantilla todavía incompleta. Seis jugadores no han participado en este primer tramo de la preparación debido a las Ventanas FIBA para disputar los partidos clasificatorios del Mundial 2027 y tienen prevista su incorporación al trabajo el próximo martes, cuando el cuerpo técnico podrá comenzar a trabajar con un grupo mucho más cercano al definitivo.

Los bases Souley Boum (Guinea) y Juani Marcos (Argentina), el alero Sander Raieste (Estonia), los ala-pívot Toni Nakic (Croacia) y Marcis Steinbergs (Letonia) y el pívot Emanuel Cate (Rumanía) son los que llegarán esta semana para formar la plantilla más versátil y profunda de los últimos años al contar con hasta 15 jugadores.

Los jugadores del UCAM Murcia CB, este sábado en el Mar Menor. / UCAM Murcia CB

La 'mini' concentración de Los Narejos ha permitido a Sito Alonso y a su equipo iniciar la preparación física del conjunto universitario en un entorno diferente al habitual y establecer las primeras bases del nuevo proyecto. El UCAM Murcia encara ahora la segunda semana de pretemporada con la vista puesta en los primeros compromisos amistosos del mes de septiembre. El primer encuentro de preparación está previsto para el miércoles 9 de septiembre ante el Albacete Basket.

El argentino Lee Aaliya se marcha a la NCAA

Por otro lado, el UCAM Murcia y el pívot argentino Lee Aaliya han alcanzado un acuerdo para poner fin a su etapa en el conjunto universitario, después de que el jugador haya decidido continuar su carrera en la NCAA estadounidense, concretamente en la Ohio State University. La salida se produce de mutuo acuerdo y en unos términos beneficiosos para ambas partes. El club murciano percibirá una compensación económica y, además, mantendrá derechos sobre el jugador de cara al futuro, según ha informado la entidad.

Lee Aaliya, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Start Lublin. / Israel Sánchez

El pívot argentino debutó la pasada temporada con el primer equipo en la FIBA Europe Cup, sin embargo, una lesión en la espalda le impidió tener mayor presencia con los de Sito Alonso la pasada campaña tras ser uno de los estandartes del equipo U22.

La entidad murciana ha querido destacar la actitud y profesionalidad mostradas por el jugador durante su estancia en el club y especialmente durante el proceso que ha desembocado en su salida, que se ha desarrollado, según el UCAM, desde el "respeto, la educación y el reconocimiento" hacia la entidad.