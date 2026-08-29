Hércules-Real Murcia: Plato fuerte para empezar la liga en Primera RFEF

Aunque el verano está llegando a su fin sin escuchar a Felipe Moreno gritar a los cuatro vientos que el Real Murcia tiene «que ser primero sí o sí», los granas dan esta noche el pistoletazo de salida a la temporada 26-27 en el Grupo II de Primera RFEF con el deseado ascenso a Segunda División otra vez en la mente. Y lo hacen con un duelo de altura, con un partido ante el Hércules que podría ser un clásico. Así lo quiso el destino. Para una categoría que empieza a coger solera, no hay mejor que comenzar con un Hércules-Real Murcia en el Rico Pérez. Allí estarán cerca de 2.000 murcianistas, allí estará Sergi Guilló, el nuevo guardián del banquillo murcianista; y allí estará una plantilla que ya se da por cerrada aunque todavía faltan algunas horas para el cierre de fichajes.

Y es que, si alguien esperaba algún nuevo refuerzo, este viernes el club siguió rebajando las posibilidades al confirmar al central Jorge Sánchez como jugador del primer equipo. Al igual que sucedió con Héctor Pérez, el defensa murciano también tendrá dorsal con la plantilla de Guilló, lo que deja rematada una zaga en la que se ha apostado por la continuidad. Solo Víctor Olmedo, Joan Rojas y Mounir se han incorporado a esa retaguardia en la que se mantienen Jorge Mier, Alberto González, los mencionados Héctor y Jorge, así como Cristo Romero.

Un bloque con muchos 'repetidores'

Y es que en cuanto a jugadores, el nuevo Real Murcia que se estrenará hoy en el Rico Pérez tiene también mucho del viejo Real Murcia. Siguen hasta cinco zagueros, al igual que se mantienen Óscar Gil, Moyita y Palmberg en el centro del campo, o Álvaro Bustos y Joel Jorqueras en las bandas. Al igual que Flakus y Ortuño repiten como delanteros.

Con 13 ‘repetidores’ y ocho fichajes, Sergi Guilló tendrá que sacar la coctelera para encontrar su once ideal, un once ideal que posiblemente todavía no se vea en el Rico Pérez, y es que los granas llegan a esta primera jornada con la baja de Javi Moreno por sanción y con algunas incógnitas por lesión. Aunque comentaba ayer el técnico ilicitano que la única duda es la del delantero Álvaro Giménez, confirmando que Moyita, Chema Núñez y Ortuño ya han dejado atrás sus problemas físicos, será difícil que los tres últimos salten de inicio después de acumular varias semanas sin sumar minutos.

De hecho, Moyita solo ha disputado 44 minutos esta pretemporada, y fue en el partido ante el Eldense del 1 de agosto. Por no hablar de que Ortuño, que antes del inicio de la pretemporada pasó por el quirófano por un problema en el tobillo, no ha jugado ni un minuto en verano. Chema Núñez, por su parte, no juega desde el 5 de agosto.

Sin ellos ha tenido que completar la pretemporada Sergi Guilló, y sin ellos parece que va a tener que comenzar el partido del Rico Pérez el Real Murcia, un Real Murcia que también está a la espera de poder contar con Flakus al 100%, un Flakus que ya ante el Cotillas en Copa Federación pudo completar 69 minutos.

Sin reencuentro con Toril

Con bajas llega el Real Murcia al inicio de la competición, y con bajas afronta el Hércules esta primera jornada. Porque los alicantinos, llenos de dudas tras una pretemporada en la que solo han logrado una victoria, tendrán las bajas de Obeng, por problemas musculares, y Alberto Toril, que ya ha superado la lesión en la rodilla pero todavía no está disponible. Tampoco podrá jugar Roger Colomina, que continúa recuperándose de una lesión de larga duración.

Noticias relacionadas

La ausencia de Toril es la mejor noticia para el Real Murcia, y es que el exgrana ya amargó la vida a los murcianistas el pasado 15 de marzo, cuando solo necesitó 35 minutos para marcar los dos goles que condenaron a los de Nueva Condomina.