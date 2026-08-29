El FC Cartagena vence al Algeciras y suma sus primeros tres puntos

Importante triunfo del FC Cartagena en casa del Algeciras por 1 a 3. Adelantó a los albinegros Richarte de cabeza a centro de Ribeiro, empató Víctor Ruiz a balón parado y Nacho encontró un gol en propia puerta en la primera mitad. En la segunda, los cartageneros defendieron su ventaja y sufrieron mucho en transición defensiva. Se volcó el Algeciras, pero marcó el tercero el Cartagena de penalti por mediación de Ibán Ribeiro. Trabajada victoria para dar los primeros tres puntos al cuadro portuario.

En los primeros minutos, los equipos se tantearon en un terreno de juego en complicadas circunstancias y no llegaron las ocasiones por ninguno de los dos bandos. Ibán Ribeiro fue el primero en pisar el área contraria, aunque se enredó en su regate. Después llegó el Algeciras a balón parado, arma que utilizó constantemente en el primer acto -y le acabaría dando resultado-. Aunque llegó a rematar, no inquietó al albinegro Lucho García.

Quien sí hizo daño en su primera ocasión de gol fue el FC Cartagena. Un balón largo, de nuevo sobre Ibán Ribeiro quien era la referencia más adelantada del cuadro albinegro, se convirtió en el primer gol de la tarde. Se giró Ribeiro, hizo la pared con Toni Villa y centró de primeras sobre la entrada de Rubén Richarte al centro del área. El extremo, ni muy alto ni destacado en el juego aéreo, cabeceó a la perfección para ponerla dentro. La cruzó con la frente para coger a contrapié a Iván Moreno, que sólo pudo mirar cómo el balón se colaba en su portería.

Con el 0 a 1 en el marcador, el Cartagena adelantó líneas, pero el Algeciras salió de su presión. Del minuto 20 al 30 el juego fue rojiblanco. La enésima falta cerca de área de un Cartagena que llegaba tarde a todo dejó el escenario perfecto: centró Avilés y Víctor Ruiz se adelantó a la zaga cartagenera para ponerla en la escuadra de cabeza. Empate y vuelta a empezar.

Parecía que se vendría abajo el conjunto portuario. Tras el gol local llegó la pausa de hidratación que cortó la reacción y después más juego del equipo de Adrián Colunga. Acechaba el área el cuadro local, pero fue entonces cuando se volvió a adelantar el equipo visitante.

Desatascó Nacho Martínez: alcanzó la línea de fondo, levantó la cabeza y centró con violencia buscando cualquier pierna, propia o extraña. Encontró la de Carmona, que desvió la pelota al fondo de la red para poner el 1 a 2 en propia puerta en el minuto 40.

Al descanso, la ventaja del FC Cartagena dejó buenas sensaciones por solidez y contundencia, a pesar del despiste en el gol en contra. En la reanudación realizó cambios Colunga y el partido comenzó a romperse poco a poco.

Paró Lucho sobre la línea la primera ocasión del Algeciras. Richarte rozó la escuadra poco después y volvió a rematar centros el cuadro local. A la hora de partido se sucedieron las contras que ningún equipo aprovechó: Richarte definió tarde a pase de Toni Villa y el Cartagena sufrió en el repliegue, un problema constatado en pretemporada.

Solución en el peor momento

El guion de la primera parte se repitió en la segunda. Cuando peor estaba el Cartagena, volvió a marcar. Se encerró en su propio campo el conjunto de Íñigo Vélez. Lo estaba pasando realmente mal. Lucho García salvó en varias ocasiones a los suyos, Dani Perejón, que entró por Jurado, despejó un balón que remataba en boca de gol un rival. Incluso el poste se alió con los cartageneros. El empate estaba al caer, pero Marcos Moreno aprovechó su única aparición para provocar el penalti que puso el 1 a 3 definitivo.

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Ibán Ribeiro definió a la escuadra para cerrar el partido. Volvió a enmudecer el Nuevo Mirador y el Cartagena sólo tuvo que controlar los tiempos para llevarse una victoria que trabajó bien. Sin brillo, pero con practicidad y contundencia. Lo que le había faltado en pretemporada llegó en el primer encuentro oficial. Primeros tres puntos y alegría en la parroquia albinegra.