El 'expulsado' Javi Moreno impulsa al Real Murcia a la victoria ante el Hércules

Ningún aficionado del Real Murcia esperaba a Javi Moreno en el partido de este sábado en el Rico Pérez. Los seguidores granas habían asumido que el extremo vería el inicio liguero desde su casa. Una sanción de tres partidos arrastrada de la temporada 24-25 le impediría empezar el campeonato con los de Guilló. Pero la sorpresa saltó una hora antes del inicio del encuentro en Alicante.

El Real Murcia avanzaba la alineación en sus redes sociales, y en ese once estaba el almeriense. Defendía el club murciano que había consultado a la Federación y que esta no había notificado ninguna sanción, de ahí que Guilló no dudase ni un segundo en apostar por un futbolista que ha llegado para ser muy importante.

Quiso el destino que el futbolista con el que nadie contaba se convirtiera en el gran protagonista. Porque Javi Moreno no solo dio que hablar en la previa. Es que Javi Moreno fue el autor del gol que abría la victoria del Real Murcia en el Rico Pérez. Un triunfo en el que también reclamó los focos Flakus, que inicia el campeonato con un golazo, y sobre todo un Dani Jiménez que sostuvo a los murcianistas durante muchos minutos.

Porque aunque el Real Murcia ganó en el Rico Pérez, el Real Murcia también sufrió. De hecho, durante muchos instantes de la primera parte dejó dudas, llegando a sentirse acorralado por un Hércules que mereció mucho más. Incluso, cuando parecía que el gol de Flakus sería decisivo, el cuadro alicantino supo dar un golpe sobre la mesa con un gol de Samu Vázquez que ajustaba otra vez el marcador.

Pero como tantas veces ha sucedido al revés, los méritos a veces no son suficientes. Y en esta ocasión, la moneda salió cara para un conjunto grana que primero presumió de portero, luego aprovechó sus momentos y por último supo sufrir.

Javi Moreno y Joel Jorquera, jugadores del Real Murcia, tras el primer gol de los granas en Alicante. / Pepe Valero

Sin preliminares

Es de agradecer que el calendario no haya querido dar ni un respiro al Real Murcia. Desde la primera jornada ya había un examen de lo más exigente. El Rico Pérez nunca es un campo agradable de visitar. Ni el Hércules un rival fácil de poner contra las cuerdas. Posiblemente no era el estreno más deseado por Sergi Guilló, pero los aficionados de ambos equipos pudieron disfrutar desde el minuto 1 de un partido abierto, con alicantinos y murcianos mirando al área rival, y sin guardarse nada, pese a que las fuerzas en este comienzo todavía van justas. Ni dos minutos necesitó el Real Murcia para sacar su primer córner, ni seis para generar su primera ocasión.

Tampoco se quedó atrás el Hércules, que en el minuto 19 ya había obligado a Dani Jiménez a hacer una de esas paradas que sirven para sumar puntos. Sin embargo, mientras que el Real Murcia no era capaz de aprovechar los chispazos de Jorquera y Javi Moreno para generar peligro, los locales se fueron creciendo hasta el punto de obligar a los de Sergi Guilló a pedir a gritos que el colegiado señalara el descanso.

Javi Moreno, del Real Murcia, durante una acción ante el Hércules. / Pepe Valero

Nos podemos quedar con la paciencia que demostró el Real Murcia para sacar el balón jurado; también con la sensación de peligro jugadores como Joel Jorquera y Javi Moreno. De hecho los de Sergi Guilló entraron con mejor pie en el partido. Apostando el técnico por una defensa de cinco, con Cristo Romero y Víctor Olmedo como carrileros, los murcianistas comenzaron ganando la batalla en el Rico Pérez por banda.

Un centro de Víctor Olmedo, rematado por Flakus, generaría la primera acción de peligro de los visitantes cuando apenas iban 6 minutos. Se notaba también el toque de Palmberg en el centro del campo -ni Moyita ni Chema Núñez entraron en el once titular- y dio la sensación desde el inicio que de la chispa de Javi Moreno y Jorquera dependería el resultado final en Alicante.

Seguro de vida bajo palos

Como si de un deja vu se tratase, como si no estuviéramos en una nueva temporada, el arreón del Real Murcia duró demasiado poco. Aunque consiguió durante muchos minutos ofrecer una versión muy competitiva, ofensivamente se fue apagando, hasta el punto de obligar a Dani Jiménez a convertirse en el 'MVP' grana de la primera parte.

Apareció el meta murcianista para salvar el primer gol en una acción de Víctor Narro (19) e hizo otro milagro cuando en el 38 frenaba una gran ocasión de Antoñín. Un Antoñín que fue un auténtico quebradero de cabeza en los instantes finales, pero que no tuvo su mejor día de cara a puerta. Solo eso salvó al descanso al Real Murcia, un Real Murcia completamente encerrado por los locales, un Real Murcia que acabó el primer tiempo desbordado y pidiendo la hora.

Aficionados del Real Murcia en la grada Mundial del Rico Pérez. / Pepe Valero

Cambio de guion

Acabó el Hércules dominando y volvió del vestuario haciendo lo mismo. Sin embargo, el premio llegaría para el Real Murcia a las primeras de cambio. Porque en el primer tiro entre los tres palos del Real Murcia, los granas se adelantaron en el marcador. Y el gol que abre la temporada para los murcianistas en Primera RFEF dará mucho que hablar.

Ya se veía en los minutos iniciales que las opciones ofensivas de los visitantes pasaban por Javi Moreno. El almeriense era la gran sorpresa en la convocatoria. Aunque todos lo dábamos por descartado, al considerar que era baja al acumular tres partidos de sanción de su último partido en Primera RFEF, el Real Murcia lo incluyó en el once al considerar que la Federación Española no había notificado una sanción que correspondía a la temporada 24-25, cuando curiosamente jugaba con el Hércules.

A la espera de saber si la decisión de los granas traerá cola o alguna reclamación por parte de los alicantinos, lo que es cierto es que la presencia de Javi Moreno permitió al Real Murcia adelantarse en el marcador del Rico Pérez cuando peor lo estaba pasando. Haciéndose hueco en la frontal, buscando el momento justo para golpear, se sacó un disparo ante el que Blazic no tuvo su mejor día y que significó el 0-1 cuando el reloj marcaba el minuto 49.

Con el 0-1 el Real Murcia daba un paso de gigante. Y más teniendo en cuenta que bajo palos tenía un seguro de vida. Y es que Dani Jiménez siguió amargando la vida a un Hércules que se desesperaba al no encontrar premio pese a los méritos que estaba haciendo. Fue en el 53 cuando el guardameta murcianista volvió a aparecer para sacar un disparo desde la frontal de Javi Jiménez. Porque aunque el encuentro entró en una fase en la que parecía que no sucedía nada, con ambos equipos notando la fatiga de este primer partido de competición, el Hércules lo seguía intentando, aunque ya sin tanto peligro.

El delantero David Flakus, del Real Murcia, autor del segundo gol de los granas en Alicante. / Pepe Valero

Desde el inicio se le había notado al Real Murcia cierta fatiga en ataque. Flakus era titular sin estar al 100%. Pero hasta medio gas, el esloveno sacó su alma de killer en el minuto 80, cuando aprovechaba un regalo de Jorquera para inventarse un latigazo ante el que nada pudo hacer Blazic. Con el 0-2, Sergi Guilló decidió oxigenar a su equipo, que ya tenía prácticamente hecho el trabajo. Alberto González, Chema Núñez y Meca saltaban al campo completando los cambios. Antes habían salido Javi Mier, que sustituía a un lesionado Palmberg, y Álvaro Bustos.

Coincidiendo con todas esas variaciones, el Hércules aprovechó para acortar distancias y meter miedo hasta el final. Fue Samu Vázquez con un zapatazo el que batió por fin a Dani Jiménez (82'). Se añadieron hasta ocho, pero el Real Murcia supo sufrir, arrancando la temporada con triunfo.