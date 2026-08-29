Un dubitativo FC Cartagena inicia la temporada en Algeciras

Ya está aquí la competición. La liga en Primera Federación echa a andar este fin de semana y el Fútbol Club Cartagena disputará su primer partido en la primera franja horaria. Será en Algeciras, en el Nuevo Mirador, esta tarde a las 19.15 (FanPlay). No arranca el cuadro portuario con la mejor de las sensaciones: una única victoria en pretemporada, poco gol y mucha fragilidad. Lo importante empieza ahora y los primeros tres puntos que te acercan al objetivo están sobre la mesa.

Por activa y por pasiva se ha dicho desde el FC Cartagena que el objetivo es ascender. Lo ha repetido Íñigo Vélez cada vez que ha tenido la palabra y también Javier Hernández para esta redacción en exclusiva. No se esconde el conjunto cartagenero, pero tampoco parece ir sobrado para lograrlo. El grupo es de los más competitivos de los últimos años y el Cartagena no ha convencido en su pretemporada.

Sólo le ha ganado al Orihuela en los ocho partidos que ha disputado: empató a cero contra el Ipswich Town; cayó 0-2 ante el Johor; empató 1 a 1 contra el Brighton sub 21; y 0 a 0 frente al Yeclano; perdió 3 a 0 ante el Eldense; ganó al Orihuela (3-0), volvió a perder 0 a 2 contra el Elche Ilicitano; y volvió a empatar 1 a 1 ante la Deportiva Minera en los 90 minutos del Carabela de Plata, aunque terminó venciendo 3-2 en penaltis.

Los resultados -y más en pretemporada- son lo de menos. Más allá que lo reflejado en el electrónico están las sensaciones que ha dejado el equipo. El Cartagena ha sido un equipo sin brillo y sin continuidad. Sólo ha encadenado buenos momentos de juego en un partido, mientras que ha ido a chispazos en los demás. Ha estado falto de contundencia en ataque e inocente en defensa. Ha sufrido en transiciones defensivas, mientras que su única arma ha estado en el balón parado.

Debe convencer sin más remedio en la competición liguera y no le será fácil. Enfrente estará un Algeciras que se posiciona como rival directo en la zona media alta de la tabla. No ganó el Cartagena en el Nuevo Mirador en su última visita, que se dio el 1 de mayo. Empató a 2 en un partido clave para alcanzar el play off. El encuentro estuvo cargado de tensión y terminó con tres expulsados en cada bando.

Por eso Íñigo Vélez espera que “todo sea fútbol” esta vez. El Algeciras ha tenido menos pruebas que el Cartagena en pretemporada, pero ha convencido más: ha empatado un partido, ha perdido otro y ha ganado tres. El entrenador albinegro afirma que ha visto a su primer rival y que conoce a sus jugadores, aunque no desvela más de su estrategia a seguir en la tarde de este sábado. Sólo quiere “traerse los tres puntos”.

Para buscar la victoria no tendrá el técnico vitoriano a varios de sus futbolistas insignia. No estará el central Rubén Serrano, quien acarrea sanción de la temporada pasada, cuando fue expulsado en el último encuentro. Tampoco estará Jean Jules por el mismo motivo. El nuevo delantero albinegro, Marcelo dos Santos, se pierde el estreno albinegro en liga debido a la lesión que se produjo en el Carabela de Plata. Estará fuera tres semanas.

La baja más comentada, sin embargo, ha sido la de Benito Ramírez. El extremo canario no ha sido convocado para el partido “por decisión técnica” y es que el club busca su salida. No hay lesiones ni molestias físicas.

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La parroquia albinegra descubrirá en las primeras horas de esta tarde el primer once de la temporada de Íñigo Vélez, muy dado a mantener un reducido número de futbolistas de inicio. Será un equipo muy parecido al último visto en juego, durante el torneo veraniego: Lucho García bajo palos; Marc Jurado, Luca Lohr, Imanol Baz y Nacho Martínez en defensa; Pablo de Blasis y Clavería en el medio; Toni Villa y Abdel Lah en los extremos; Javi Ajenjo en la mediapunta y Marcos Moreno, el único delantero disponible al cien por cien, en punta.