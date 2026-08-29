Un buen Imperial muestra las carencias del Lorca Deportiva

El Real Murcia Imperial ganó en el estadio Artés Carrasco (1-4) en el último partido de pretemporada. El equipo de Sergio Campos fue superior en todos los conceptos a un Lorca desconocido, que careció de todo. Decepción entre los aficionados que se dieron cita y toque de atención a los de Sebas López a una semana de empezar la Liga.

La puesta en escena de este partido mejoró con respecto a otros anteriores. El césped, regado y más poblado; la iluminación fue otra, no así la de las cabinas de prensa, que siguen a oscuras. La bandera de España que preside la instalación sigue a media asta, sin motivo, desde hace varios meses. Sigue dando la impresión de que es una instalación semi abandonada, por mucho que hayan limpiado algunas butacas en los últimos días.

Se disputaba el VIII Trofeo Alcalde de Lorca, cuya primera autoridad, Fulgencio Gil, estuvo en el palco y entregó el trofeo al campeón. Dicho evento data de 1995 y el primer campeón fue el Borussia Dortmund, aunque ha habido años en los que no se ha disputado. El trofeo lo recogió Alcaraz.

Se esperaba que el técnico local, Sebas López, pusiera en liza el primer once liguero, de cara al partido de dentro de siete días ante otro filial, el Elche Ilicitano, pero quizá se produzcan algunos cambios. Uno de ellos será en la portería. Salvo sorpresas, será Ernestas el titular.

Los hombres de campo fueron los mismos que ganaron en Alcoy unos días antes, pero, al menos en los primeros treinta y cinco minutos, no se parecieron en nada. Ni en intensidad, ni en velocidad ni en juego. Seguramente fue por el buen hacer de los murcianistas, quienes plantearon un partido sin prisas, muy seguros atrás, defendiendo en el centro del campo, con la presión alta y poniendo en serios aprietos a la zaga local. Esta estuvo muy insegura, empezando por el portero.

El delantero Divine era un incordio para los de casa cada vez que tocaba un balón. El Imperial ya avisó a los siete minutos. Buen disparo desde fuera del área de Guzmán y Vassi sacó una buena mano para evitar el gol visitante. Cuatro minutos después no pudo evitar que el equipo de Sergio Campos se adelantara en el marcador. Gran disparo de Divine que se estrelló en el palo derecho de Vassi y el rechace, sin oposición, lo convirtió Eloy Giménez.

El Real Murcia Imperial estaba siendo superior al Lorca Deportiva en todos los conceptos. Esa superioridad volvió a quedar de manifiesto cerca de la media hora. Desastre total de la defensa y del portero. Dieron todo tipo de facilidades a los atacantes murcianistas. Fue Guzmán quien, de un certero disparo, batió a Vassi, que también puso de su parte. Herido en su orgullo y pitado por algunos aficionados locales, el Lorca se lanzó al ataque.

En el minuto treinta y siete, jugadón por la izquierda de Kike Carrasco, de los pocos que se estaban salvando de la quema. Entró en el área tras zafarse de su par, puso el balón al segundo palo y allí Pedrosa, a placer, acortó distancias. Poco después pudo empatar el Lorca. Willy botó una falta cerca de la frontal del área visitante, pero Borys realizó una buena intervención. No hubo más historia en el tiempo restante hasta llegar al descanso. Mejor el Real Murcia Imperial, aunque el Lorca despertó en los últimos diez minutos.

La actitud de los locales fue otra en el inicio del segundo tiempo. Metieron una marcha más y eso se notó. En el primer minuto de la segunda parte, el Lorca pudo empatar. Buena jugada colectiva, recibió Carmona delante de Borys y este repelió el mano a mano. La salida al campo de Talaverón cambió el apartado ofensivo del Lorca.

En el minuto cincuenta y siete, el citado jugador dispuso de una ocasión muy clara. Las incursiones de Kike Carrasco por la derecha estaban haciendo daño a la zaga visitante. Pero en el minuto sesenta y uno llegó el tercero del Real Murcia Imperial. Fenomenal contragolpe. Entró como un puñal por la banda derecha Eloy Giménez, precioso centro al segundo palo y allí Alemany batió a Ernestas. Un golazo.

Chasco para los de casa, que habían salido muy enchufados, pero se encontraron con el tercer tanto en contra. No levantó cabeza el equipo lorquinista, que volvió por los fueros del primer tiempo. Un equipo ramplón, sin ideas, con un juego previsible y desbordado en todo por su rival.

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Los numerosos cambios del tramo final del choque impidieron la continuidad en el juego, por lo que los aficionados estaban deseando que el colegiado decretara el final del partido. Por si no había sido bastante, en el último suspiro también se sumó Ernestas, quien contribuyó bastante a que el cuarto tanto llegara al marcador.