Sergi Guilló (Real Murcia): "Llegamos al inicio de liga mejor de lo que esperaba"

El Real Murcia abre este sábado la Liga 2026/2007 en el grupo 2 de Primera RFEF con una visita al Hércules en el José Rico Pérez, arropado por unos 2.000 aficionados y con el objetivo de sumar los primeros tres puntos en un duelo de rivalidad histórica, con Álvaro Bustos como principal duda para Sergi Guilló.

El choque que abrirá el campeonato para los granas tendrá lugar en el estadio José Rico Pérez, donde se espera un buen desembarco de hinchas visitantes, y el adversario un Hércules con el que se mantiene una rivalidad histórica.

"Es un partido muy bonito contra un rival llamado a estar arriba y nosotros llegamos a él mejor de lo que esperaba hace dos o tres semanas porque hemos recuperado a mucha gente y preparados para afrontarlo, de hacer un gran encuentro y de conseguir la victoria. Vamos con una ilusión tremenda", afirmó Sergi Guilló.

El técnico ilicitano compareció este viernes en Pinatar Arena, donde la plantilla que dirige siguió preparando el choque, y confirmó que la presencia de Álvaro Bustos es la principal duda que tiene y los demás jugadores sí están disponibles, por lo que podrá elegir para confeccionar un once que podría ser uno parecido al compuesto por Dani Jiménez en la portería; Jorge Mier, Alberto González, Jorge Sánchez y Mounir Errahaly en la defensa; Javi Mier, Óscar Gil, Sergio Dueñas "Moyita" en el centro del campo; y Alejandro Meca, Joel Jorquera y David Flakus en la delantera.

Con respecto al Hércules destacó que le parece "un equipazo" y que les pondrá "las cosas muy difíciles".

En todo caso confía en sumar los tres primeros puntos del campeonato. "Estamos suficientemente preparados como para no tener que poner excusas ya en este primer partido. Sabemos que la competición se presenta muy igualada y lo importante es sumar de tres en tres pues esa lo que nos planteamos y firmaría ganar en Alicante por 1-0 y los encuentros restantes de igual modo para que el equipo ascienda, que es nuestra meta", expuso de un modo pragmático.

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Además, aludió al hecho de que unos 2.000 seguidores vayan a arropar a los murcianistas en Alicante: "Esperamos que esa presencia nos sirva de impulso".